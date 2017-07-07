МосОблЕИРЦ. Вторжение.

Жители Серпухова обеспокоены упразднением МУП "РКЦ" и передачей его функций сомнительному областному ООО

В конце июня этого года стало известно, что серпуховское МУП "РКЦ", которое занималось начислением и принятием платежей от жителей в пользу управляющих компаний, прекращает свою работу.

Система функционировала в городе много лет, и всех всё, по большому счету, устраивало. Платежки приходили регулярно, оплата компаниям происходила без задержек, тариф начислялся правильно, да и комиссию за свои услуги муниципальное предприятие брало относительно небольшую, так что очевидных причин, почему стало необходимо упразднять МУП, не обнаруживается.

Преемницей РКЦ станет ООО "МосОблЕИРЦ". Компания "Московский Областной Единый Информационно-Расчетный Центр" была зарегистрирована в 2014 году в городе Протвино. До сих пор остается загадкой, почему компанию с уставным капиталом около 200 млн рублей разместили именно в наукограде. Сначала ООО обосновалась на Институтском шоссе, чуть ли не на закрытой территории ИФВЭ, но потом переехало в более доступное место - на улицу Победы дом, 2.

По идее, МосОблЕИРЦ было создана, чтобы консолидировать все платежи жителей Подмосковья, без участия сторонних расчетно-кассовых центров. Но если посмотреть учредителей, то смело можно назвать это частной компанией. Форма собственности тому в подтверждение.

Серпухов сдан «МосОблЕИРЦ»

Главой города Серпухова было принято решение, что с июля 2017 года МУП «РКЦ-ЖКХ» полностью прекращает свою работу. Как сообщил «Оке - инфо» директор муниципального предприятия Дмитрий Акимушкин, все работники муниципального предприятия перейдут на работу в «МосОблЕИРЦ». А вот куда денется имущество МУПа, он пояснить не смог, так как об этом будет принимать решение собстенник - администрация Серпухова.

Во многих СМИ появилась информация от управляющего директора МосОблЕИРЦ Ольги Рогановой о том, что переход на их компанию благотворно скажется на контроле за платежами: деньги сразу же после оплаты будут поступать в ресурсоснабжающие компании. По мнению представителя компании, переход в МосОблЕИРЦ - это гарантия того, что деньги жителей, в полном объеме и в срок оплачивающих счета за ЖКУ, не «осядут» на счетах посредников на неопределенное время. Соответственно, не будет рисков отключений. Кроме того, жители будут иметь полное право требовать с РСО оказания услуг высокого качества. Но вот тут Роганова явно лукавит.

В нашем городе областной расчетный центр работает с 2015 года, его услугами уже пользуется управляющая компания «Ремонтник». И несмотря на работу с этой «выгодной для жителей» компанией, у «Ремонтника» появились долги.

Почему против УК

Для управляющих компаний переход в областной расчетный центр довольно невыгоден. Если раньше за обслуживание серпуховским РКЦ они платили 1% , то областной частной компании они вынуждены будут платить 2,5%. - в два с лишним раза больше. Для ТСЖ и ЖСК это может стать непосильной ношей.

На прошедшем 21 июня совещание главы города Серпухова с управляющим директором МосОблЕИРЦ Ольгой Рогановой, куда были приглашены инициативные жители города, на вопрос, в чём выгода, никто так и не услышал внятного ответа. Выяснить, в чём действительно смысл этого перехода, пытались руководитель Серпуховской Ассоциации председателей советов домов, ТСЖ, ЖСК Александр Суровиков и председатель совета дома №103 по улице Подольской Нина Стрельникова.

Вот что рассказала Нина Даниловна о самой встреч и официальном отчете о ней, опубликованном на официальном сайте города:

- Ну как можно так нагло врать, я уж не говорю, так безграмотно писать. Как верить власти, если она такую ложь позволяет размещать на своём официальном сайте? Сколько не говори "сахар" - во рту слаще не станет. Мы просили администрацию организовать встречу жителей города с управляющим директором ООО "МосОблЕИРЦ" Ольгой Рогановой, но из всех инициативных жителей города были приглашены только двое: Суровиков Александр и я. Избегают они общения с жителями. На этой встрече все остались при своём мнении. Мы не получили ответа на вопрос, почему нам нужно закрывать РКЦ-ЖКХ и дружным строем шагать в МосОблЕИРЦ, и как это действо выглядит со стороны закона.

Опасения жителей становятся вполне понятными, если учесть, что компания собирает огромные деньги - в масштабах Московской области это несколько миллиардов. При этом её уставной капитал всего около двухсот миллионов. В любой момент компания и деньги могут исчезнуть, и все останутся с «носом». Ведь по документам это частная лавочка.

Дошли до Путина

Однако серпуховичей так просто не сломишь. Уже 19 июня 2017 года они обратились в адрес городского прокурора Романа Денисова с заявлением о проведение проверки по факту нарушение прав серпуховичей. Также жители направили коллективное письмо на имя Президента РФ Владимира Путина, чтобы в его администрации эту ситуацию взяли на контроль.

А буквально в конце июня МосОблЕИРЦ заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство уже начало проверку законности действий руководства города и МосОблЕИРЦ по склонению жителей именно в эту частную компанию. Свое слово ФАС уже сказала в отношении администрации города Котельники, где также были созданы преимущественные условия для работы МосОблЕИРЦ. Служба встала на сторону жителей, и администрация города получила предупреждение о прекращение действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Как же решится проблема в нашем городе, покажет время. Но уже сейчас очевидно, что от работы МосОблЕИРЦ не выиграет никто, кроме предприимчивых бизнесменов и областных чиновников, лоббирующих интересы компании.

09 июля 2017