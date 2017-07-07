Собачье дело

Пойдут ли выделенные областью миллионы на отлов и вакцинацию бродячих собак?

В Московской области ввели программу по вакцинации и стерилизации безнадзорных животных. На её осуществление в масштабах региона планируется потратить более 124 миллионов рублей. Сумму взяли не с «потолка», хотя она весьма условна. Принято считать, что в Подмосковье на 10 тысяч жителей приходится 28 бродячих особей. На вакцинацию или стерилизацию животного, а также последующую передержку в приюте в среднем будет потрачено около 5450 рублей. Таким образом, Серпухов получил 2,156 млн рублей, Серпуховский район - 611 тысяч рублей, Протвино - 628 тысяч, Пущино - только 363 тысячи рублей.

Смерть как выход

Но обратимся к самой проблеме. По статистике в России ежегодно 35 человек погибает в результате нападения бродячих собак. Счёт укусов идёт на десятки тысяч. Много это или мало - вопрос сложный. Ярые защитники животных горячо доказывают, что это число не показательно, и в результате ДТП людей погибает в сотни раз больше - не бороться же теперь с автомобильным транспортом. Представители другого "полюса" готовы расстреливать всех безнадзорно гуляющих животных, так как нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья.

Понять можно и тех и других. Не секрет также, что до недавних пор отстрел наиболее буйных представителей семейства собачьих был единственным способом сдерживания роста их популяции в нашем регионе. Если из определённого района поступало много жалоб на агрессивных хвостатых соседей, на место выезжала бригада так называемых «ловцов» и решала вопрос очень быстро и эффективно - с помощью выстрела специальным шприцем с сильнодействующим препаратом. По правилам, препарат не должен вызывать никаких мучительных реакций вроде удушья или судорог. Кроме того, все работы в обязательном порядке должны проводиться без зритлей, особенно не достигших совершеннолетия.

В Серпухове эту грязную работу взяло на себя предприятие «Экотранспорт», ответственное также за вывоз мусора. В районе непосредственно администрация сельских поселений в случае необходимости заключала договор с частными фирмами.

Жестоко? Да, бесспорно. Но иного способа контролировать бродячих животных просто не было.

Наивные люди полагают, что в каждом крупном городе должен быть некий приют для бездомных животных, куда, из соображений гуманизма, и нужно их свозить. Ну-ну. Такой приют будет требовать огромных денежных вложений - как единовременных, как и текущих. Только на содержание одной собаки в день уходит по приблизительным подсчетам 150 рублей, а если псин сотня? А вы можете себе представить размер территории, где должен помещаться такой объект? Уж не говоря о том, что расположена она должна быть подальше от жилых кварталов. Добавим к этому жалованье персонала, медицинские услуги, в которых нуждается каждая первая собака с помойки - получим существенную статью расходов. Словом, мечта о государственно приюте для всех заведомо утопична.

А вот идея вакцинации и - что самое важное - стерилизации кажется весьма убедительной. Теоретически собака может приносить потомство два раза в год, в среднем по пять щенков. Через два года подросшие щенки включаются в репродуктивный процесс, в итоге вырисовывается неслабая геометрическая прогрессия. Прервать её - значит обеспечить людям спокойствие, а животным - более комфортное существование. О пользе вакцинации говорить вообще излишне, вряд ли есть кто-то, до кого еще не дошло, что бешенство является, по сути, единственным неизлечимым заболеванием.

Итак, план отловить, вакцинировать и стерилизовать пусть не всех, но большую часть городских собак - чудо как хорош. Но будет ли реализация? Кто будет участвовать и кто в итоге выиграет в муниципальных конкурсах на право реализовать эту во всех отношениях человеческую идею? И будут ли конкурсы проводиться вообще, или денежки утекут в неизвестном направлении?

«Карусель» вместо операций

Чтобы разобраться в теме, мы обратились к тем людям, для которых защита животных стала делом жизни.

Первой стала директор зооприюта города Протвино «Хвостатый рай» Анна Гетманская.

- Я, разумеется, в курсе программы и очень бы хотела, чтобы на этот раз она была реализована по всем правилам и принесла реальную пользу. Проблема бродячих животных в нашем городе стоит очень остро. Мы стараемся контролировать ситуацию, берём к себе максимальное количество собак, которое можем позволить, разделяем стаи. К сожалению, в прошлом году, в результате неправильно проведённой программы число бродячих животных только возросло.

- Как это могло случиться?

- Дело в том, что тендер выиграл некто ИП Жабин. Он предложил самые низкие цены в регионе, никто по этому показателю не смог с ним конкурировать. Насколько мне известно, Жабин выиграл конкурс более чем в сорока муниципалитетах. Но стерилизовать собак он не собирался, а просто отлавливал их и возил с места на место, устраивал так называемую «карусель». Собак на улицах вдруг стало больше, люди не могли понять, в чём дело, пошли слухи, что мы распустили приют. Наша репутация тогда пошатнулась. На сегодняшний день схема Жабина раскрыта, и всем защитникам животных очень бы хотелось, чтобы ситуация не повторилась.

Вы готовы участвовать в конкурсе?

- Да, хоть это и очень тяжело, хлопотно и ответственно. Но наш опыт в этом вопросе позволит сделать всё грамотно. Я знаю, что деньги уже имеются в муниципалитете и жду объявления конкурса. Сказать по правде, процесс немного затянулся. Собаки беременеют и рожают, пока деньги просто лежат на счетах. Недавно неравнодушные люди города собрали деньги, чтобы стерилизовать прекрасную собачку. Хочу сказать им огромное спасибо, особенно женщине с золотым сердцем Ольге Леонтьевой. Но, согласитесь, это странная ситуация: средства выделены, а люди скидываются на операцию.

В области среднюю сумму, необходимую для проведения операции и передержки одной особи определили как 5450 рублей. Это нормально?

- Это, если честно, мало. Мы заключаем договоры с ветврачами, и они берут за операцию около 7 тысяч. Нам как приюту делают скидку до 5 тысяч. Да, я согласна, это немалая сумма для обычного человека, но речь всё-таки идёт о полноценной операции.

Много ли собак сегодня обитает в вашем приюте?

- Очень! Сто сорок четыре! Условия у нас, возможно, не фешенебельные, вольеры выглядят ветхими, но собаки здоровые, весёлые, не голодные. За это спасибо нашим волонтёрам и всем, кто помогает нам от доброты душевной. Например, сейчас девочки носят еду из пришкольного лагеря — это хорошее подспорье. Кто-то приезжает поухаживать за собаками, причесать, убраться в вольерах. Благодаря этим людям мы выживаем.

Никто не звонил

Следом мы позвонили основательнице единственного в Серпухове приюта для животных «Зоозащита +» Елене Дядюк.

- Я слышала про областную программу, и двумя руками голосую за! Это очень нужно делать. Но именно со мной на эту тему беседовали только представители Серпуховского района. Я сказала, что готова участвовать, больше пока звонков не было. Из города никто не звонил. Наверное, нужно самой проявлять инициативу, писать запросы, ходить по кабинетам, - ответила Елена Викторовна.

А если не ваша организация, кто еще в Серпухове способен справиться с вакцинацией и стерилизацией большого количества животных?

- В Серпухове я таких ветклиник больше не знаю, ведь, помимо специалистов, нужно место для передержки после операции или прививки. И это место должно соответствовать САНПИНам. Возможно, город заключит договор с каким-то приютом, расположенным в другом населённом пункте, я не могу это знать. Но очень бы не хотелось, чтобы всё прошло по отработанной схеме, когда «Экотранспорт» просто расстреливает собак и вывозит трупы, всё-таки деньги выделили нормальные, и они могут принести большую пользу.

А если б город всё-таки обратился к вам, справились бы вы с полутора сотнями собак, которые заложены в программу?

- Мы бы постарались. У нас основная проблема - земля. Соседи с нами в состоянии войны, и их можно понять. Собаки, к сожалению, лают. Залает одна - лают остальные. Но что я могу поделать? Год назад приюту на областном уровне выделили землю. Я отвергла несколько вариантов, потому что они не соответствовали нормам. Потом всё-таки пришли к согласию, но до сих пор все юридические тонкости не улажены, момент, когда мы с животными сможем обживаться на новом месте, оттягивается. Нам остаётся ждать и надеяться на лучшее. Если вопрос с участком разрешится, не вижу никаких препятствий для нашего участия в программе.

Итак, 3 июля муниципалитеты ещё не созрели до объявления торгов на выполнение заказа, хотя это лишь первый этап исполнения программы. Порядок работы таков: сначала муниципальное образование проводит торги, определяется победитель, с ним заключается договор. Затем в Главное управление ветеринарии Московской области необходимо представить весь пакет документов – для осуществления межбюджетного трансферта из областного бюджета в муниципальный. Дальнейшая работа по перечислению денежных средств подразумевает открытие ПОФов, постановку на учет бюджетных обязательств и денежных обязательств, платежное поручение.

Интересно, как скоро первая бродячая собака попадёт на операционный стол, и сколько новых никому не нужных щенков успеет появиться на свет за это время.

Для справки: в 2014 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым была утверждена губернаторская программа ОСВ (отлов, стерилизация, выпуск на прежнее место обитания бездомных собак). Реализация этой программы рассчитана на период 2014—2018.В 2015 году на стерилизацию бродячих собак, их лечение и выпуск обратно на улицы из областного бюджета было затрачено 35,6 миллионов рублей. В 2015 году программа начала исполняться на территории Воскресенского района, где её на бюджетные средства проводил Ногинский приют для бездомных животных.

07 июля 2017