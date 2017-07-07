«Надо воспитывать в себе Человека»

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв понял участие в рубрике «Вопрос недели»


Как бороться с бродячими животными?


- Всё очень просто, надо воспитывать молодое поколение, проводить в детских учреждениях «Уроки Доброты», направленные на развитие любви к окружающему миру и животным в частности. Такую систему я разработал восемнадцать лет назад и она прижилась во многих школах страны. Бродячие кошки и собаки появляются на улицах только из-за жестоких людских сердец. Если внутри человека будет внутренний «барометр» чувства отвественности помощи ближнему такие проблемы исчезнут. А любые силовые методы приведут только к негативу.

07 июля 2017



Социальные комментарии Cackle
Изменён порядок выплат многодетным семьям на приобретение формы
Лариса Метельская
Изменён порядок выплат многодетным семьям на приобретение формы
Наказали за мусор
Евгений Данилюк
Наказали за мусор
В Протвине не будет горячей воды
Тина Димова
В Протвине не будет горячей воды
Со стихиями поможет бороться... РПЦ
Тина Димова
Со стихиями поможет бороться... РПЦ
Поправки к ПДД защитят детей
Тина Димова
Поправки к ПДД защитят детей
Ветеранам объясняли что есть что в платёжках
Тина Димова
Ветеранам объясняли что есть что в платёжках
reklama







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).