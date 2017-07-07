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Социальные комментарии Cackle
«Надо воспитывать в себе Человека»
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв понял участие в рубрике «Вопрос недели»
Как бороться с бродячими животными?
- Всё очень просто, надо воспитывать молодое поколение, проводить в детских учреждениях «Уроки Доброты», направленные на развитие любви к окружающему миру и животным в частности. Такую систему я разработал восемнадцать лет назад и она прижилась во многих школах страны. Бродячие кошки и собаки появляются на улицах только из-за жестоких людских сердец. Если внутри человека будет внутренний «барометр» чувства отвественности помощи ближнему такие проблемы исчезнут. А любые силовые методы приведут только к негативу.
07 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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