«Надо воспитывать в себе Человека»

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв понял участие в рубрике «Вопрос недели»

Как бороться с бродячими животными?



- Всё очень просто, надо воспитывать молодое поколение, проводить в детских учреждениях «Уроки Доброты», направленные на развитие любви к окружающему миру и животным в частности. Такую систему я разработал восемнадцать лет назад и она прижилась во многих школах страны. Бродячие кошки и собаки появляются на улицах только из-за жестоких людских сердец. Если внутри человека будет внутренний «барометр» чувства отвественности помощи ближнему такие проблемы исчезнут. А любые силовые методы приведут только к негативу.

07 июля 2017