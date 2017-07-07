Научный сотрудник СИХМ Нина Стрелкова приняла участие в рубрике «Вопрос недели»

Как бороться с бродячими животными?



- Единственный выход - приюты для бездомных животных, где им оказывают соответствующую помощь, делают прививки или даже стерилизацию. В Серпухове есть такая организация, которая помимо всего перечисленного занимается поиском новых хозяев для бродяжек, используя соцсети и интернет. Насколько я знаю, положительный опыт такой работы есть. К этому должна подключиться администрация города и направить выделенные на отстрел деньги на спонсирование приютов.

08 июля 2017