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Социальные комментарии Cackle
«Единственный выход - приюты»
Научный сотрудник СИХМ Нина Стрелкова приняла участие в рубрике «Вопрос недели»
Как бороться с бродячими животными?
- Единственный выход - приюты для бездомных животных, где им оказывают соответствующую помощь, делают прививки или даже стерилизацию. В Серпухове есть такая организация, которая помимо всего перечисленного занимается поиском новых хозяев для бродяжек, используя соцсети и интернет. Насколько я знаю, положительный опыт такой работы есть. К этому должна подключиться администрация города и направить выделенные на отстрел деньги на спонсирование приютов.
08 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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