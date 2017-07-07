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Социальные комментарии Cackle
«Одичавшие животные это страшно»
Директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клокина приняла участие в рубрике «Вопрос недели»
Как бороться с бродячими животными?
- Бездомные собаки, как это ни печально звучит, представляют опасность. Нет ничего страшнее, чем одичавшая собака. Когда животное дичает - это самый страшный хищник. С другой стороны понятно, что надо их сохранять, идеально конечно отлавливать, передавать в питомники. Так, например, в Дарвиновском музее каждое лето мы вывешиваем плакаты с портретами животных, находящихся в питомнике, и просим их забрать. За последний месяц уже 12 собак, размещенных на наших плакатах, нашли свой дом. Их забрали в хорошие руки.
09 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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