«Одичавшие животные это страшно»

Директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клокина приняла участие в рубрике «Вопрос недели»

Как бороться с бродячими животными?

- Бездомные собаки, как это ни печально звучит, представляют опасность. Нет ничего страшнее, чем одичавшая собака. Когда животное дичает - это самый страшный хищник. С другой стороны понятно, что надо их сохранять, идеально конечно отлавливать, передавать в питомники. Так, например, в Дарвиновском музее каждое лето мы вывешиваем плакаты с портретами животных, находящихся в питомнике, и просим их забрать. За последний месяц уже 12 собак, размещенных на наших плакатах, нашли свой дом. Их забрали в хорошие руки.

09 июля 2017