«Надо упорядочить приобретение животных»

Арт-директор парк-отеля Дракино Анна Зарубина приняла участие в рубрике «Вопрос недели»


Как бороться с бродячими животными?

 


- Бороться не надо, они тоже живые. Просто изначально надо упорядочить приобретение животных, чтобы они не оказались потом на улице. Конечно должна быть специальная служба, в обязанности которой будет входить отслеживание их популяции на улице. Я лично против убийств, всякого жестокого обращения. Если уж зверушка всё же оказалось беспризорной, то её надо отловить и как минимум стерилизовать, чтобы она не плодились. В идеале животные с улицы должны попадать в дом.

10 июля 2017



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