Арт-директор парк-отеля Дракино Анна Зарубина приняла участие в рубрике «Вопрос недели»

Как бороться с бродячими животными?



- Бороться не надо, они тоже живые. Просто изначально надо упорядочить приобретение животных, чтобы они не оказались потом на улице. Конечно должна быть специальная служба, в обязанности которой будет входить отслеживание их популяции на улице. Я лично против убийств, всякого жестокого обращения. Если уж зверушка всё же оказалось беспризорной, то её надо отловить и как минимум стерилизовать, чтобы она не плодились. В идеале животные с улицы должны попадать в дом.



10 июля 2017