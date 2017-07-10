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Социальные комментарии Cackle
«Убивать надо агрессивных»
андрей Девятков, рекламное агенство «Ока-дизайн» в рубрике «Вопрос недели»
Как бороться с бродячими животными?
- Лучше заранее предупредить их распространение. Для этого следует проводить пропаганду и разъяснительную работу с населением, чтобы люди не выкидывали на улицу свои питомцев, стерилизовали их. Ведь любая уличная кошка или собака имеет в своей «родословной» жившего когда-то дома пращура. А к кардинальным мерам, в виде отстрела, нужно прибегать только в случае агрессивного и социально опасного поведения животного.
11 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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