«Убивать надо агрессивных»

андрей Девятков, рекламное агенство «Ока-дизайн» в рубрике «Вопрос недели»


Как бороться с бродячими животными?

- Лучше заранее предупредить их распространение. Для этого следует проводить пропаганду и разъяснительную работу с населением, чтобы люди не выкидывали на улицу свои питомцев, стерилизовали их. Ведь любая уличная кошка или собака имеет в своей «родословной» жившего когда-то дома пращура. А к кардинальным мерам, в виде отстрела, нужно прибегать только в случае агрессивного и социально опасного поведения животного.

11 июля 2017



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