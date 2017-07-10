«Убивать надо агрессивных»

андрей Девятков, рекламное агенство «Ока-дизайн» в рубрике «Вопрос недели»

Как бороться с бродячими животными?

- Лучше заранее предупредить их распространение. Для этого следует проводить пропаганду и разъяснительную работу с населением, чтобы люди не выкидывали на улицу свои питомцев, стерилизовали их. Ведь любая уличная кошка или собака имеет в своей «родословной» жившего когда-то дома пращура. А к кардинальным мерам, в виде отстрела, нужно прибегать только в случае агрессивного и социально опасного поведения животного.

11 июля 2017