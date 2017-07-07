Праздник под липами

Чем живёт и как отдыхает посёлок Кирпичного завода - в репортаже с самого любимого сельского торжества

Вам нужна хорошая погода? Нет проблем. Собираете рублей по 50 с семьи, перечисляете деньги в «небесную канцелярию» – и всё в порядке. Вот вам и солнце, вот вам и желаемый плюс.

Шутка, конечно. Но именно она мигом подняла настроение народу, собравшемуся отметить день поселка Кирпичного завода под уже отцветающими липами. Автор шутки – художественный руководитель местного ДК «Юность» Александр Иванов, начиная торжество, глазом не моргнув, так у народа и поинтересовался, мол, знаете, на что вчера по полтиннику сдавали? Никто никуда ничего, естественно, не сдавал, но вы бы видели удивленные лица. Слышали бы следом грянувший смех.

Короче, сработало. Праздник заискрил.

Казалось бы, всех жителей в поселке меньше тысячи наберется, а умудряются любые вопросы решать практически без посторонней помощи. Хочется собственную жизнь украсить – идут и обустраивают территорию вокруг домов, сажают цветы, аллеи. Праздник организовать? Так это проще простого. Тут стар и млад поет, танцует, в театральный кружок ходит. А когда поехали с сувенирами, изготовленными в кружках детскими руками, на благотворительную акцию «Белый цветок», проходившую в июне в отеле «Царьград», то вернулись с пустыми руками. Спрос на поселковые поделки был одним из самых больших.

Короче, сюда приезжих артистов смысла нет приглашать: своих хоть отбавляй. Александр Иванов с гордостью рассказал, что их знают и в Серпуховском районе, и за его пределами. Детвора, занимающаяся при здешнем клубе, побеждала в разных конкурсах столько раз, что рука устала записывать имена самых талантливых воспитанников. Вот хоть вокальный коллектив «Карамельки» возьмите. Это воспитанницы Мариэтты Королевой. Их зовут в соседние деревни, сёла, мол, спойте, девчонки. Едут и поют. Им на подтанцовках помогает коллектив «Радуга», созданный Еленой Щерба. У юных танцоров и своих заслуг предостаточно, взять, к примеру, недавнее второе место на региональном конкурсе «Окский перепляс». Но певуньям они не отказывают. В «Радуге» давно усвоили, что песенный образ только объемнее становится, если дополнить его танцем.

Заведующую клубом Ольгу Кличковскую удаётся перехватить на считанные минуты: все-таки основная организационная работа на ней лежит. Успеваем вспомнить, как при поддержке главы Серпуховского района Александра Шестуна здание клуба в 2006-ом буквально переродилось. На его капремонт были выделены 20 миллионов рублей. Здесь даже о втором этаже задумались. Но специалисты сделали вывод, что этот проект при нынешнем фундаменте не реален.

- Мы и успокоились, - уточняет собеседница. И возвращается к разговору о Дне поселка:

- Любимый праздник, хоть и весь день круговерть. Для ребятишек в первую очередь старались. Видите, бегают, прыгают на аттракционах чуть ли не с самого утра. Разве что притихнут немного, когда концерт начнется. Мы в промежутках между номерами будем награждать их родителей, бабушек с дедушками, сестер и братьев, соседей, друзей.

И ведь Ольга Феодосиевна не преувеличила ни капельки. Такого количества почетных грамот, благодарственных писем, подарков давненько не доводилось видеть. Их в первую очередь вручили долгожителям, а их здесь 8 человек, перешагнувших 80-летний и 90-летний рубежи. Не все сами смогли прийти, им через детей, внучат подарки передали. Но Юрий Семенович Сигарев, которому в нынешнем году исполнится 90, был на празднике: накануне даже несколько раз уточнил, во сколько начало. Это он отдал личные сбережения на покупку сортовых туй, с которых здесь началась закладка аллеи ветеранов.

Почти в полном составе вышел за наградами и местный совет ветеранов. Это его члены везде первые: хоть на клумбах цветы высадить, хоть на Троицу блинов испечь и частушки спеть.

Поздравить поселок, поговорить с его жителями на приятные темы, типа какой тут живет народ трудолюбивый да дружный, приехали начальник районного управления культуры Ольга Сидоркина, депутаты: райсовета - Наталья Кытманова, сельского поселения Липицкое – Юлия Громова. Их тут знают хорошо, за своих, местных, принимают. Редчайший, между прочим, вариант. Любой чиновник, народный избранник такому доверию позавидует.

Запомнилась еще одна фишка праздника – виртуальная экскурсия по поселку. В стихотворной форме, между прочим. Кто не знал, тому рассказали про детский сад «Колокольчик», и почту, про медпункт и пять магазинов, про памятник неизвестному солдату и новые парковки… С сожалением вспомнили о кирпичном заводе, когда-то дававшем работу всему поселку, а ныне банкроте, про мечты об аптеке. Хорошего больше, но и стремиться есть к чему.

08 июля 2017