Праздник под липами

Чем живёт и как отдыхает посёлок Кирпичного завода - в репортаже с самого любимого сельского торжества


Вам нужна хорошая погода? Нет проблем. Собираете рублей по 50 с семьи, перечисляете деньги в «небесную канцелярию» – и всё в порядке. Вот вам и солнце, вот вам и желаемый плюс. 

Шутка, конечно. Но именно она мигом подняла настроение народу, собравшемуся отметить день поселка Кирпичного завода под уже отцветающими липами. Автор шутки – художественный руководитель местного ДК «Юность» Александр Иванов, начиная торжество, глазом не моргнув, так у народа и поинтересовался, мол, знаете, на что вчера по полтиннику сдавали? Никто никуда ничего, естественно, не сдавал, но вы бы видели удивленные лица. Слышали бы следом грянувший смех.

Короче, сработало. Праздник заискрил. 

 

 

Казалось бы, всех жителей в поселке меньше тысячи наберется, а умудряются любые вопросы решать практически без посторонней помощи. Хочется собственную жизнь украсить – идут и обустраивают территорию вокруг домов, сажают цветы, аллеи. Праздник организовать? Так это проще простого. Тут стар и млад поет, танцует, в театральный кружок  ходит. А когда поехали с сувенирами, изготовленными в кружках детскими руками,  на благотворительную акцию «Белый цветок», проходившую в июне в отеле  «Царьград», то вернулись с пустыми руками. Спрос на поселковые поделки  был одним из самых больших. 

Короче, сюда приезжих артистов смысла нет приглашать: своих хоть отбавляй. Александр Иванов с гордостью рассказал, что их знают и в Серпуховском районе, и за его пределами. Детвора, занимающаяся при здешнем клубе, побеждала в разных конкурсах столько раз, что рука устала записывать имена самых талантливых воспитанников. Вот хоть вокальный коллектив «Карамельки» возьмите. Это воспитанницы Мариэтты Королевой. Их зовут в соседние деревни, сёла, мол, спойте, девчонки. Едут и поют. Им на подтанцовках помогает коллектив «Радуга», созданный Еленой Щерба. У юных танцоров и своих заслуг предостаточно, взять, к примеру, недавнее второе место на региональном конкурсе «Окский перепляс». Но певуньям они  не отказывают. В «Радуге» давно усвоили, что песенный образ только объемнее становится, если дополнить его танцем. 

Заведующую клубом Ольгу Кличковскую удаётся перехватить на считанные минуты: все-таки основная организационная работа на ней лежит. Успеваем вспомнить, как при поддержке главы Серпуховского района Александра Шестуна  здание клуба в 2006-ом буквально переродилось. На его капремонт были выделены 20 миллионов рублей. Здесь даже о втором этаже задумались. Но специалисты сделали вывод, что этот проект при нынешнем фундаменте не реален.

- Мы и успокоились, - уточняет собеседница. И возвращается к разговору о Дне поселка: 

- Любимый праздник, хоть и весь день круговерть. Для ребятишек в первую очередь старались. Видите, бегают, прыгают на аттракционах чуть ли не с самого утра. Разве что притихнут немного, когда концерт начнется. Мы в промежутках между номерами будем награждать их родителей, бабушек с дедушками, сестер и братьев, соседей, друзей.

 

 

И ведь Ольга Феодосиевна не преувеличила ни капельки. Такого количества почетных грамот, благодарственных писем, подарков давненько не доводилось видеть. Их в первую очередь вручили долгожителям, а их здесь 8 человек, перешагнувших 80-летний и 90-летний рубежи. Не все сами смогли прийти, им через детей, внучат подарки передали. Но Юрий Семенович Сигарев, которому в нынешнем году исполнится 90, был на празднике: накануне даже несколько раз уточнил, во сколько начало. Это он отдал личные сбережения на покупку сортовых туй, с которых здесь  началась закладка аллеи ветеранов. 

Почти в полном составе вышел за наградами и местный совет ветеранов. Это его члены везде первые: хоть на клумбах цветы высадить, хоть на Троицу блинов испечь и частушки спеть. 

Поздравить поселок, поговорить с его жителями на приятные темы, типа какой тут живет народ трудолюбивый да дружный, приехали начальник районного управления культуры Ольга Сидоркина, депутаты: райсовета -  Наталья Кытманова, сельского поселения Липицкое – Юлия Громова. Их тут знают хорошо, за своих, местных, принимают. Редчайший, между прочим, вариант. Любой чиновник, народный избранник такому доверию позавидует.

Запомнилась еще одна фишка праздника – виртуальная экскурсия по поселку. В стихотворной форме, между прочим. Кто не знал, тому рассказали  про детский сад «Колокольчик», и почту, про медпункт и пять магазинов, про памятник неизвестному солдату и новые парковки… С сожалением вспомнили о кирпичном заводе, когда-то дававшем работу всему поселку, а ныне банкроте, про мечты об аптеке. Хорошего больше, но и стремиться есть к чему.

08 июля 2017



Социальные комментарии Cackle
Протвино ищет Нину Ирисову
Шериг-оол Таспанчил
Протвино ищет Нину Ирисову
Изменён порядок выплат многодетным семьям на приобретение формы
Лариса Метельская
Изменён порядок выплат многодетным семьям на приобретение формы
Наказали за мусор
Евгений Данилюк
Наказали за мусор
В Протвине не будет горячей воды
Тина Димова
В Протвине не будет горячей воды
Со стихиями поможет бороться... РПЦ
Тина Димова
Со стихиями поможет бороться... РПЦ
Поправки к ПДД защитят детей
Тина Димова
Поправки к ПДД защитят детей
partner







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).