Праздник в кольчугах и свадебном наряде

Театрализованная программа Серпуховского историко-художественного музея «Ожившие картины» украсит праздник по случаю Дня любви, семьи и верности в Принарском парке. Сотрудники театра «Ника» разыграют сцену приготовления боярской невесты к свадьбе, красочно воплощенную на известной картине Маковского «Под венец». Гости праздника услышат диалоги героев картины и узнают о свадебных традициях, существовавших в средневековой Руси.

На соседней площадке сотрудники историко-археологического отдела музея будут ждать детей с интерактивной программой «Щит предков», как утверждается в релизе, «Чтобы познакомить со средневековыми воинскими традициями. Кольчуги, панцири, шлема, мечи, копья, луки и стрелы - всё это можно будет не только увидеть, но и взять в руки. Каждый сможет почувствовать себя средневековым воином, защитником Отечества и своей семьи».

07 июля 2017