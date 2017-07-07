Мерились талиями и кулаками

В Прончищеве лавры победительниц доставались и стройняшкам, и пышкам

Деревня Прончищево – это окраина Серпуховского района, но не окраина культурной жизни, хоть постоянных жителей здесь чуть больше 120 человек. Центр здешней «вселенной» - клуб, как, впрочем, и в большинстве небольших населенных пунктов. Было время, он был на замке. Народ по домам сидел, и деревня казалась не живой.

Но эпоха небытия минула, когда объединились жители сразу нескольких населённых пунктов – Волохова, Прончищева, Жерновки, Сенькина. Не все, конечно, а те, кому тошно стало из окна выглядывать, да картошку окучивать. В их числе была и Нина Семёновна Спиридонова, бывшая управляющая Балковским отделением совхоза «Балковский», впоследствии возглавлявшая сельсовет вплоть до реорганизации местного самоуправления. Она народ здешний хорошо знала, без труда команду самых активных собрала. И клуб, как только сюда заглянули соскучившиеся по общению женщины, ожил.

- Знаешь, откуда эти стулья? - Нина Семёновна указывает рукой на старенькую мебель, выстроившуюся вдоль стены. - Из московского кинотеатра привезли. Я уж и не помню, откуда мы узнали, что он закрывается. Выпросили в совхозе грузовую машину – и вперед. Нам директор с радостью стулья отдал, без копейки денег, сказал, хорошо, что не пропадут. Видите, стоят.

Кстати, на нынешнем Дне Прончищева, на который съехались делегации из уже перечисленных деревень, Спиридонову поздравляли с юбилеем. С каким, понятное дело - женский секрет. В таких случаях вспоминают исключительно о восемнадцатилетии. Чуть раньше, тоже с юбилеем, поздравляли заведующую клубом Татьяну Николаевну Михушкину. Ей вручала Почетную грамоту областного министерства культуры Ольга Сидоркина – начальник Серпуховского районного управления культуры.

Татьяна Николаевна тоже из этих мест родом. Прошла полеводческую бригаду, овощеводческую. А теперь вот уже 16 лет клубом заведует. Живет напротив, через дорогу. Спиридонова в Сенькино обитает, но, как уверяет Михушкина, только позови, она первой тут как тут, хоть песни петь, хоть стихи читать, свои и из мировой классики. Память у Нины Семеновны такая, что можно позавидовать.

Дамы в два голоса рассказывают о заветной мечте - местной театральной труппе. Её будущий состав перечислили с превеликим удовольствием: помимо Спиридоновой, Татьяна Солодова, три Надежды – Куколева, Дмитриева, Зудина, Галина Коцарь, Валентина Ветрова. Ну, и ещё желающие наверняка найдутся. При бурной активности дам странно, что на сцене ещё не показывают местные постановки. Зато на празднике продемонстрировали, что с выдумкой тут всё в порядке. На свет божий вытащили слегка запылённый гроссбух. В нём фиксируются рекорды деревни Прончищево. Их записывают на таких вот праздниках. Скажем, у кого из дам самая тонкая талия.

Если честно, надо бы её в первую очередь у Михушкиной измерить, до того тонка. Но завклубом заскромничала и позвала мелких девчушек - пусть почувствуют вкус первых побед. Таким же примерно макаром выбирали самую объёмную талию, а следом – самый весомый кулак…

В промежутках между конкурсами со сцены лились песни, звучали поздравления гостей и спонсоров праздника. Последним несказанно благодарна была ребятня. Её собралось неожиданно много: к деревенским добавились городские, на дачи заехавшие. Но лимонада, сладостей, мороженого хватило на всех. Михушкина очень просила поблагодарить через наше издание ООО «Стройпущино» и Юрия Лобанова конкретно, компанию «Фаворит-айс». А ещё Марину Миронову, приславшую вкуснейшее печенье. Добрые слова сказала в адрес депутата местного совета Андрея Аралина, взявшего на себя заботы за целый ряд организационных моментов.

Не меньше, чем сладостям, ребятня радовалась игровой площадке, которая появилась рядом с клубом накануне Дня деревни. Такой вот подарок Прончищеву сделала администрация Липицкого сельского поселения.

09 июля 2017