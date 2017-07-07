Самый ходовой товар сезона

Как выбрать незаменимого домашнего помощника, который поможет пережить отключения электричества



Знаете, какой товар оказался неожиданно востребованным эти летом? В магазине «Браво», что в деревне Борисово, на этот вопрос нам ответили без сомнений: электрогенераторы.

- Сильный ветер приводит к обрыву электрических линий, в результате целые населённые пункты остаются без света. Ремонт может занять долгое время. Пережить его в привычном режиме поможет электрогенератор, - рассказал менеджер «Браво» Максим Полуэктов. - Каждый раз после сильной бури у нас отмечается повышенный спрос на эту группу товаров.

Итак, даже школьнику понятно, что электрогенератор - это прибор, который преобразовывает неэлектрическую энергию в электрическую. Один из важных критериев при выборе такого устройства в магазине - тип топлива. Различают генераторы бензиновые, дизельные и газовые. У каждого типа имеются свои плюсы и минусы. Например, бензиновая электростанция - самая недорогая, компактная и почти бесшумная, зато топливо встанет в копеечку. Улучшенная версия бензиновой станции - инвенторная. Вот она,хоть и заставит чуть переплатить при покупке, потом вознаградит экономичной работой. Дизельные генераторы также экономичней в использовании, но дороже, сильнее шумят и не могут работать при температуре ниже -5 градусов. Газовые приборы самые дорогие, зато тихие и надёжные. Их, как правило, выбирают те, на чьём участке есть газоснабжение. Есть еще комбинированные модели, объединяющие два типа топлива, но они, как правило, не используются в быту.

- У нас в магазине представлены бензиновые и инвенторные генераторы фирм Lifan и Зубр, - уточнил Максим. - Самые ходовые модели и мощности. Если вас интересует что-то другое, можно оформить заказ. Доставим генератор со склада в срок от 2-х до 7 рабочих дней. Кстати, на все электрогенераторы у нас сейчас действует скидка 10%.

Мощность - это второй, но не менее важный показатель, который необходимо учитывать, выбирая прибор. Исходите из потребностей своего хозяйства. Если у вас в доме есть только освещение да телевизор, вам вполне подойдёт станция в один киловатт. А если вам необходимо поддерживать водоснабжение или подключать энергоёмкое оборудование — берите прибор помощнее, в 3 и даже 4 киловатта.

Наконец, каждый генератор имеет определённое количество фаз: одну или три. Одна подходит для сети в 220 Вольт, три - для 380 Вольт. Тут уж надо мало-мальски разбираться в электричестве. Женщины, кто хочет удивить мужа, пожалуйста, не покупайте ему генератор сюрпризом, если не знаете, что такое фазы и зачем они нужны, а то придётся везти станцию в магазин на обмен. К слову, весит средний прибор совсем не страшно - от 15 килограммов.

08 июля 2017