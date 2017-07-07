«Лесная» отказалась принимать отходы из Чехова

Устаревшие мусоросжигательные заводы в Подмосковье продвигают под видом современной экологичной технологии

Министр экологии Александр Коган заявил, что полигон ТБО «Кулаковский» под Чеховом будет закрыт в первый день осени. Сразу после этого заместитель главы Чеховского района Марина Кононова, комментируя тему вывоза мусора после 1 сентября, заявила: «Рассматривается возможность работы в этом направлении с полигоном «Лесная», расположенным в Серпуховском районе».

ДЛЯ НОВЫХ ОТХОДОВ МЕСТА НЕТ

Журналисты «Оки-инфо» связались с Сергеем Кулешовым - руководителем ООО «СКАЙВЭЙ», эксплуатирующим полигон ТБО «Лесная» - и попросили прокомментировать сообщение о возможности ввоза бытовых отходов под Серпухов.

- Полигон «Лесная» принимает местный мусор, из Серпухова и Серпуховского района, а также, по просьбе Министерства экологии, дополнительно принимает перераспределённые потоки отходов из Подольска, Ступина, Домодедова и Ленинского района.

На днях к нам обратилась компания, которая эксплуатирует «Кулаковский» полигон, с просьбой принять отходы, которые в данный момент они размещают у себя на объекте, а вслед за ней и администрация Чеховского района, с аналогичной просьбой.

Проектная мощность полигона составляет 300 000 тонн в год, превышать эту цифру мы не имеем права. В связи с этим ответ был таков: ООО «СКАЙВЭЙ» не может принять дополнительные объёмы отходов к размещению.

- Сейчас возле «Лесной» дежурит полиция, идёт тотальная проверка всех мусоровозов...

- Да, такое продолжается уже несколько дней, и полиция работает не только у «Лесной», проверяют наличие договора с полигоном и документов перевозчика отходов. Нас это никак не смущает, так как «Лесная» тех, с кем нет договоров, никогда не принимала. Случается, конечно, приезжают мусоровозы «методом тыка», но их тут же разворачивают обратно. Ситуация с проверкой перевозчиков сейчас по всей области - столичный мусор на областных полигонах не принимать. А куда Москва повезёт свои отходы, у них же своих полигонов нет? Представляете, какой коллапс начинается? В Подольске сейчас Москва модернизирует полигон недалеко от старого «Малинки», он будет хорошим и большим, там гектаров 20-25. Но опять же, будут там принимать, например, областной мусор - не знаю.

- А куда по-вашему будут возить чеховский мусор после 1 сентября?

- Даже не знаю...

- Если с Чеховом всё понятно, то может ли минэкологии настоятельно порекомендовать вам брать мусор с полигона «Кучино»?

- Проект полигона «Лесная» прошёл государственную экологическую экспертизу, принимать отходы сверх проектной мощности - нарушение закона. Настоятельно порекомендовать, конечно, могут, но вести отходы на «Лесную» не рационально с точки зрения логистики. Они в 12 км от Москвы и до нас ещё 95 км кротчайшим путём. Их мусор разойдется на полигоны востока, которых там больше, чем в других направлениях.

- Если всё же объёмы вам увеличат, то получается, что «Лесная» заполнится раньше и закроется до определённого срока - 2019 года?

- Возможно, на данный вопрос Вам ответят в минэкологии…

100 МИЛЛИАРДОВ НА ЗАВОДЫ

Следует отметить, что все истории с «Кулаковским», «Съяново-1», «Кучино» - только цветочки по сравнению с тем, что может ожидать жителей Подмосковья в ближайшие годы. Дело в том, что в России стартовала государственная программа «Чистая страна». В её рамках планируется построить пять мусоросжигательных заводов (МСЗ) - четыре в Московской области и один в Татарстане.

Технология такова: сжигание отходов происходит при температуре 1260 градусов. В процессе сжигания образуется летучая зола (III класс опасности). Её необходимо захоранивать в специальных саркофагах. Помимо этого во время сжигания образуется пыль с содержанием диоксина - смертельного яда.

Известно, что в технологическом плане Россия - довольно отсталое государство, и многие отечественные программы просто морально устарели. В Подмосковье только-только собираются строить МСЗ, а в Европе этого делать уже не рекомендуют. «У нас есть коммюнике Европейского Союза, в котором членам ЕС не рекомендуется строительство новых заводов, особенно за государственный счёт, и расширение уже существующих. Надо искать технологии по сортировке и переработке мусора. К примеру, американцы научились из мусора добывать биогаз и эту технологию готовы передать нашей стране, сейчас ведутся переговоры. Этим топливом они заправляют те же мусоровозы», - говорит председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России.

Строительство одного МСЗ обойдётся в 26,5 миллиардов рублей, возведение планируется в окрестностях Солнечногорска, Воскресенска, Электростали и Наро-Фоминска. 19 июня стало известно, что строительством мусоросжигательных заводов в Подмосковье займутся структуры группы «РТ-Инвест».

МНЕНИЕ «ЗЕЛЁНЫХ»

Известно, что Гринпис обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку паспорта приоритетного проекта «Чистая страна». Для обеспечения прозрачности и общественного обсуждения. Однако материалы не были размещены в открытом доступе и не проходили независимой антикоррупционной и правовой экспертиз. Общественность увидела уже утверждённый документ, не имея никакой возможности провести его независимую оценку.

Представитель фирмы, которая собирается поставлять оборудование на МСЗ заявляют, что сжигание отходов лучше их захоронения. Они отмечают, что мусор проходит многоступенчатую систему очистки, что сводит к минимуму выбросы диоксина в воздух. «Четыре завода, которые построят в Подмосковье, будут вырабатывать 0,5 грамма диоксина в год. При одном пожаре на свалке вырабатывается 100 граммов». Преимуществами термической обработки также называют отсутствие выбросов в почву и воду и отсутствие необходимости открытого складирования отходов.

«Ока-инфо» попросила прокомментировать эти слова Алексея Киселёва - руководителя проекта токсической программы Гринпис России.

- Пожар на свалках - это ЧС, их эксплуатация не предусматривает пожаров и сжигания мусора, поэтому сравнивать количество выбрасываемых диоксинов в такой интерпретации не корректно. Вообще, полигоны не должны гореть, если это происходит, то чиновники, которым принадлежит свалка или её владельцы должны сидеть. Вообще, Россия сейчас хочет идти по всем тем граблям, по которым несколько лет назад уже прошла Европа. Строительство МСЗ в Подмосковье не решит проблем, а добавит новых. Во-первых, заводы не справятся с тем объёмом мусора, который сейчас производят столица и область. При этом надо помнить, что количество отходов в московском регионе, по прогнозам, будет расти на 3% в год. Так что свалки вряд ли куда-то денутся. Во-вторых, при мусоросжигании высвобождается огромное количество химических веществ, содержащихся в отходах: в лампах, батарейках, лаках, красках, электронике, стройматериалах. Это создаёт дополнительные нагрузки на системы газоочистки. Мало того, во время процессов горения появляются новые химические соединения. И заметьте, это всё помимо диоксинов. В-третьих, после сжигания тонны первоначальных отходов получается около 360 кг высокотоксичного мусора, который надо везти в некие охраняемые места, а таковых мест в России нет и строить их - очень дорого.

А когда столичный регион дойдёт до того, что мусор начнут сортировать, перерабатывать, использовать анаэробное сбраживание для получения биотоплива, что случится с заводами? Им просто не будет хватать отходов для работы и их начнут ввозить из других регионов. Так уже случилось в Швеции, которая для реализации контрактов и продолжения работы МСЗ вынуждена импортировать мусор из Норвегии. И в Татарстане эту перспективу осознают гораздо лучше, чем в Подмосковье. Там понимают, что Казань с такой проблемой столкнётся первой.

- Так что же делать?

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» чётко говорит, что сжигание отходов - наименее предпочтительный способ их утилизации. Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности: максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования отходов; сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования; обработка отходов; утилизация отходов; обезвреживание отходов. Однако чётко прописанных подзаконных актов, которые могли бы в полной мере заставить работать этот закон у нас до сих пор нет.

На юге Подмосковья уже не первый месяц дымит свалка «Съяново-1», она десятилетиями эксплуатировалась администрацией города Серпухова (мэрия была учредителем этого полигона). Но после того, как полигон был закрыт, выяснилось, что рекультивировать её никто не собирается. В мэрии пальцем о палец никто не ударил, чтобы сподвигнуть последнего владельца помойки - фирму «Первая гильдия» к исполнению своих обязанностей. То есть, Серпухов нагадил на территории района, не заплатил аренду (под 200 млн. рублей) - и в кусты, так же как это сделала администрация города Пущино на полигоне «Жёрновка». В итоге администрации Серпуховского района - крайней стороне в этой истории - пришлось обращаться в суд с требованием к «Первой гильдии» рекультивировать свалку. Суд выиграли. Но самое любопытное, что подмосковное министерство экологии районный иск не поддержало...

Непонятная ситуация сохраняется и с протвинским полигоном «Павловка». Он задолжал Серпуховскому району за аренду земли около 90 млн. рублей, но МУП, эксплуатировавший свалку, был обанкрочен. Глава района Александр Шестун написал заявление в полицию, где говорится о преднамеренном банкротстве предприятия, что является уголовным преступлением. Также районные власти упрекают конкурсного управляющего МУПа Дмитрия Кима в том, что тот никак не способствовал тому, чтобы вернуть долги, и, по сути, покрывал действия протвинского руководства, не желающего платить по счетам.



ЦИТАТА: «Мусоросжигательные заводы подвергают серьёзному риску здоровье людей и благополучие окружающей среды. «Чистая страна» продвигает дорогие и опасные предприятия под видом современной экологичной технологии, и это происходит в ущерб действительно безопасным технологиям, таким как раздельный сбор и переработка бытовых отходов». Александр Иванников, координатора проекта токсической программы Гринпис России

07 июля 2017