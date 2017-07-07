Изменён порядок выплат многодетным семьям на приобретение формы

В Московской области утверждён новый порядок выплаты, предоставляемой многодетной семье на приобретение одежды ребёнку для посещения занятий на период его обучения в государственной муниципальной или региональной образовательной организации

Это право предоставляется одному из родителей (законных представителей) один раз в текущем году. На каждого обучающегося будут выделены 3000 рублей.

Выплаты не суммируются в случае, если заявитель не воспользовался своим правом на их получение в предыдущие годы.

Семья, утратившая статус многодетной в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, сохраняет право на получение денег при условии, что совершеннолетние дети на момент обращения за выплатой учатся очно и не достигли возраста 23 лет.

Заявление на нее подаётся не позднее 5 декабря текущего года.

К нему прилагаются следующие документы: копии паспорта заявителя, и удостоверения многодетной семьи; документ, подтверждающий место жительства ребёнка в Московской области (выписка из домовой книги); справка, подтверждающая обучение ребёнка в образовательной организации Московской области (справка школьника); справка о реквизитах расчётного счёта заявителя.

Для семей, приравненных по мерам социальной поддержки к многодетным, необходимо предоставить справку, подтверждающую очное обучение ребёнка в возрасте от 18 до 23 лет.

К копиям документов предъявляются подлинники для сверки.

Обратите внимание: подтверждающие оплаты одежды (товарный чек, кассовый чек, квитанция) не потребуется.

07 июля 2017