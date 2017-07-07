Нам требуется PR-мастер
«Ока -инфо» разыскивает человека, который хочет окунуться в работу нашей медиа-семьи
Отличная новость, для креативных и уверенных в себе! По сложившимся обстоятельствам, в нашем дружном коллективе освободилась вакансия менеджера. Так что мы в поисках нового «родственника».
Неважно сколько тебе лет и какого ты пола, но ты легко находишь общий язык с людьми, тогда присылай свою резюме к нам на почту oka-reklama@mail.ru и жди тестовое задание в ответе.
Запомни, ленивых мы не держим, в твои обязанности будет входить:
- работа с клиентами;
- организация и реализация рекламных компаний и акций;
- деловая переписка с заказчиками;
- расширение базы лояльных клиентов;
- работа с целевой аудиторией нашего издания;
Взамен, ты станешь частью дружной команды, заведёшь знакомства с интересными людьми, и будешь получать фиксированную зарплату плюс 15% от каждого нового клиента. А ещё, неограниченный подход к кулеру и вкусняшки.
07 июля 2017
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e-mail: oka-reklama@mail.ru
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