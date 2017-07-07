Дело было в Балкове

В погожую июньскую субботу мы отправились в один из самых удалённых населённых пунктов Липицкого сельского поселения - село Балково.


Ударение в топониме, кстати, падает на второй слог - с этим часто возникают проблемы у приезжих. Балково - село совсем небольшое, но со своими «изюминками». Во-первых, оно находится в непосредственной близости от наукограда Пущино, так что тамошняя интеллигентно-научная атмосфера невольно  перекидывается и на сельчан.  Совсем недалеко от села протекает красавица-Ока, а за ней раскинулся Приокско-Террасный биосферный заповедник. Можно представить, какой в Балкове воздух: выходишь из машины -  и не можешь им напиться. 

У села есть и ещё один повод  для гордости: несколько лет назад здесь стали производить вкусные и полезные освежающие напитки. Россиянам - удовольствие, местным жителям - рабочие места.

Нынешний День села удачно совпал с тремя значимыми для жителей  датами:  80 лет в этом году отметила скромная, но вполне жизнеспособная сельская библиотека, 65 стукнуло «сердцу» села -  Дому культуры, а еще полвека назад здесь появился  памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной.

Несмотря на этот исторический подтекст, праздник получился очень молодым, если не сказать - детским. Место гулянья обнаруживается безошибочно: со стороны Дома культуры - громкий детский смех и музыка.

На часах - только четыре, впереди разнообразная праздничная программа, а дети  с клоунами в огромных ярких колпаках на голове пытаются отдышаться на лужайке после очередного конкурса. Даже удивительно, сколько детворы обитает в таком относительно небольшом населённом пункте!

- Перед вами густое, зелёное болото, надо по нему пройти и не утонуть, - ставит очередную непростую задачу перед детворой художественный руководитель ДК в цветастом костюме Арлекина.

Дети быстро справляются с препятствием: ловко перепрыгивают с кочки на кочку. Догонялки, весёлые старты, метание воздушных копьев - одни конкурсы  сменяются другими.

- Мне нравится жить в Балкове, - преодолев стеснение, изрёк загорелый жилистый пацан. - Сейчас каникулы, целый день можно во дворе играть. У нас спокойно, мама говорит, что в городе ни за что бы мне не разрешила так носиться по улице. Просто у меня друзья живут через дом, ну, вы понимаете... А когда погода плохая, можно пойти в наш ДК, там постоянно всякие праздники, викторины, скучать особо некогда.

Дело доходит до сюрприза: на этот раз маленьким сельчанам подготовили зрелищное шоу мыльных пузырей. В Доме культуры малышня буквально «облепляет» аниматора с «волшебными палочками», из которых друг за другом вылетают разноцветные шары, то размером с горошинки, то с гигантские надувные мячи. Оказывается, некоторые воздушные пузыри могут красиво гореть, что и демонстрирует «волшебник» под всеобщие «вау!» и «ух ты!.

Взрослые тем временем занимают места в зрительном зале Балковского ДК. Праздник здесь создают общими усилиями - участие в концерте принимают и работники Дома культуры, и соседнего ДК «Юность» из Кирпичного завода, и сами жители.

Какой День рождения без подарков и поздравлений? Депутат Липицкого поселения Юлия Громова уже давно ждёт возможности поздравить сельчан в торжественной обстановке. Наконец со сцены звучат и её тёплые слова.

Приятный момент для всех - награждение коллектива любимого сельского Дома культуры. Среди множества подарков оказывается долгожданный диско-шар, благодаря которому теперь все праздники в Балкове будут ещё ярче.

На этом праздник не заканчивается. Впереди громкая музыка и танцы - молодёжь уже подтягивается на дискотеку...

08 июля 2017



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