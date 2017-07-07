Унесённые ветром

Как Серпухов и район пережили мощный удар стихии

Этим летом погода не щадит наш регион. Только успело Подмосковье отдышаться от майского урагана, как на него обрушилась очередная порция небесных кар в форме ливня, грозы, шквалистого ветра. Правда, на этот раз метеорологи прогнозировали удар стихии заблаговременно, а МЧС засыпало абонентов мобильных сетей предупреждениями о приближающейся буре. Жители Серпухова и района с утра с опаской поглядывали на небо, но отменить свои обычные дела и заботы не могли. Вряд ли какой-нибудь работодатель отнёсся с пониманием к неявке на работу по причине плохого прогноза погоды. Впрочем, тем, кто в три часа пополудни был в тёплом офисе, можно сказать, повезло. В отличие от них люди, которых буря застала на улице, оказались в серьёзной опасности. Ветер скоростью более 20 метров в секунду, разряды молнии, мощные потоки дождя в этот день лишили жизни нескольких жителей столичного региона. К счастью, в нашем городе ураган, длившийся с перерывами несколько часов, не повлёк за собой человеческих жертв. А вот разрушений после себя оставил предостаточно. Мы подготовили фотообзор самых значимых последствий гнева небес.

Пятое место.

Долгое замыкание

По данным нашего издания, без электричества осталась едва ли не половина Серпуховского района и некоторые городские кварталы. Жалобы на отсутствие электричества поступали из 24 деревень: Новинок-Бегичева, Енина, Петрухина, Восресёнок, Погарей, Зиброва, Агарина и других. Почти сутки без света провели жители ряда домов в посёлке Большевик: упавшее на провода дерево обесточило квартал на улице Ленина.

Если с электричеством земным наблюдались серьёзные перебои, то небесного тока было в избытке. Так в районе деревни Зайцево очевидцы стали свидетелями того, как молния попала в автомобиль. У машины замкнуло электронику. Люди не пострадали.

Четвёртое место

Прощайте, деревья!

Из-за шквалистого ветра на территории города Серпухов пострадало 120 деревьев. Делаем акцент именно на городе, потому что именно здесь проблема зелёных насаждений стоит особенно остро. За последний год Серпухов лишился такого количества взрослых деревьев в результате благоустройства, что все непреднамеренные потери воспринимаются больней. Еще обидней - когда дерево падает аккурат на припаркованную возле дома машину, как это произошло на улице Чернышевского, или на крышу частного дома. Такая судьба постигла огромный тополь в Большевике.

Серьёзные потери понёс и городской бор - вековые сосны здесь буквально вырывало с корнем. Около десятка деревьев полегло в результате урагана в окрестностях парка Дракино. Приокско-Террасному заповеднику даже пришлось привлекать волонтёров для борьбы с последствиями катаклизма. Зато поваленные деревья пошли в дело - на корм и подстилки зубрам.

Третье место

Нехороший знак

Говорят, падение креста с храма - дурной знак. Тем, кто верит в подобные приметы, наверняка стало не по себе от второго за месяц эпизода, когда крест на Троицком храме в Посаде погнулся и едва не упал. Первый раз многокилограммовый крест 18-го века заметно покосился пару недель назад. Настоятель церкви отец Дмитрий рассказал журналистам «Оки-инфо» о том, что в ближайшее время этот элемент будет демонтирован и отправлен на реставрацию. Но стихия оказалась проворней церковного руководства. К счастью, крест застыл в неправильном положении и не рухнул наземь. Может быть, Бог всё-таки хранит нас и предупреждает?

Второе место

«Надежда» - по щиколотку в воде

Уязвимым для удара стихии оказался дворец спорта «Надежда» в посёлке Большевик. Несколькими сильными порывами ветер сорвал со спортивного объекта почти 500 квадратных метров кровли. Оцинкованные листы загнулись, как бумага, а ярко-жёлтый утеплитель разметало по всей округе. По словам директора ДС Ирины Луговой, пострадало около 40% всей площади крыши. Влага стала проникать через перекрытия, и вскоре угроза затопления нависла над тренажерным залом «Надежды» - одним из самых больших и комфортных в регионе. Администрация была вынуждена прервать его работу. К счастью, посетители и персонал не пострадали. На сегодняшний день «Надежда» работает в штатном режиме, происходит демонтаж повреждённых участков кровли, найден подрядчик на выполнение ремонтных работ. Полностью устранить последствия буди удастся к конку июля — началу августа.

Первое место

Перепела остались без крыши

Самый большой урон от капризов погоды, по нашей информации, понесло уникальное для Подмосковья предприятие - «Шепиловская птицефабрика». Единственный перепеловодческий комплекс в столичном регионе не просто лишился крыши. В результате ливня здесь погибло около 25000 перепёлок, а общий материальный ущерб составил 7 000 000 рублей. Ветер изрядно потрепал здание, которому теперь срочно требуется капитальный ремонт. Что произошло с погибшими перепёлками - предприятие не сообщает.

09 июля 2017