У Лукоморья будут угощать вкусностями и поить квасом

Остров Дракино приготовил множество сюрпризов для незабываемых летних вечеров

Хоть лето пока не балует теплом, унывать не стоит. Есть много способов провести выходные интересно, необычно и с пользой, кроме традиционных пикников и возлежаний на пляже.

Например, можно поехать с семьёй на Остров Дракино - и увезти домой свежий румянец, красивые фото и массу приятных воспоминаний. Скорее всего, самые нетерпеливые любители необычных зрелищ уже посмотрели сказочное шоу «У Лукоморья» по мотивам поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», премьера которого состоялась на Острове 10 июня. Если нет, надо срочно это сделать. Знакомая с колыбели сказка оживает новыми подробностями и красками в интерпретации режиссёра Елены Порошиной. В ней есть всё: настоящие чувства, молодецкая удаль, подлое коварство, мудрость и, конечно, торжество добра. Есть и Учёный кот с вкрадчивым голосом и изысканными манерами, и любвеобильный Черномор с бесконечной бородой, бескомпромиссный Руслан, очаровательная Людмила... С каждым представлением актёры всё больше вживаются в предложенные образы, балет поражает зрителей грацией и бесстрашием, а выступление всадников заставляет сердце невольно сжиматься и трепетать.

Но даже если вы уже успели увидеть шоу, вовсе не лишне будет вернуться на Остров еще раз, ведь теперь «У Лукоморья» стало еще интересней. Создатели спектакля учли пожелания зрителей и добавили к представлению часовую анимацианную программу для всей семьи. То есть, покупая билет на «Лукоморье», вы получаете возможность поучаствовать в играх, конкурсах, мастер-классах, отведать славянских угощений, в частности, вкуснейшей каши из настоящей русской печки, а потом насладиться сказкой, сидя на уютных ступенях деревянного амфитеатра.

Каждую субботу гостей Острова ждёт особенное развлечение. 8 июля россияне отмечают относительно новый, но уже полюбившийся праздник - День любви, семьи и верности. Не останется в стороне и Остров Дракино. В 19 часов здесь начнётся интерактивная программа, посвященная свадебным и семейным обрядам славян. Красивые церемонии и весёлые игры под музыку увлекут в мир русской старины. Кстати, участие в таких игрищах — отличный повод для знакомства. А там, глядишь, и до свадьбы недалеко. «Гости из прошлого» научат современных невест и женихов, как надо готовиться к самому важному в жизни шагу. Вдумчивые и творческие натуры смогут применить свои способности в арт-студии под открытым небом. Спортсменам и экстремалам тоже не будет скучно: бравый казак, атаман Сергей Одиноков научит современных мужчин попадать из лука в «яблочко». На закате все гости запустят в небо воздушные шары, загадав самые заветные желания. А логичным завершением вечера станет просмотр театрализованного шоу «У Лукоморья» и фотосессия с полюбившимися героями.

В субботу 15 июля Остров Дракино раскроет свои объятия для любителей самого популярного безалкогольного летнего напитка - кваса. С семи часов вечера возле амфитеатра развернётся народная дегустация квасов. Утолив жажду, участники фестиваля смогут проявить прыть и смекалку в семейных конкурсах, ну а потом восстановить силы свеженькой окрошкой. Завершением вечера, по традиции, станет шоу «У Лукоморья» .

Не можете жить без рыбалки, а жена не разделяет вашего увлечения? Тогда хватайте её в охапку и везите на конкурс «Семейное рыболовство», который состоится на Острове 22 июля. В течение самых «клёвых» утренних часов (с 6 до 13) попытайте рыбацкое счастье на живописных берегах Острова или в зоне форельной ловли. Вам обязательно повезёт, да и жена, почти наверняка, испытает рыбацкий азарт, ощутив конкуренцию в лице других пар. Ну а в семь часов вечера не забудьте смотать удочки и поучаствовать в фестивале ухи. Лучшие повара региона научат вашу дорогую половину варить самую вкусную, настоящую уху (а заодно дадут попробовать). Детишки тем временем сплетут папе невод - с ним улов станет еще богаче!

Финальный аккорд «рыбной субботы» сыграет, как водится, сказочное «Лукоморье».

Наконец, последняя суббота июля будет всецело посвящена самому любимому и популярном на Руси блюду - каше. Вам дадут попробовать каши из разных круп, густые и рассыпчатые, пресные и сладкие, простые и праздничные. А самая главная их особенность состоит в том, что приготовлены они не в банальной кастрюльке, а в настоящем глиняном горшке, в недрах жаркой и доброй русской печки нового ресторана «Остров». Даже заядлый нехочуха на этом празднике откроет для себя кашу мечты. Конечно, будут активные игры, хороводы и мастер-классы от казаков и волшебство пушкинских строк, переложенных на язык театра.

Июльская программа плавно перетечёт в августовскую. Последний месяц лета обещает быть очень насыщенным, но о том, что ждёт гостей Острова звёздными августовскими вечерами, мы расскажем в следующий раз.

08 июля 2017