Американцы не обещают дождей в Серпухове

В последнее дни в Серпуховском регионе установилась довольная проходная для июля погода. В среднем в этом месяце для Серпухова характерна температура +23,5 градуса, а ночная +18,5 градусов. Июль считается самым дождливым и самым тёплым месяцем в нашей климатической зоне.

Предстоящие выходные не обрадуют жителей и гостей юга Подмосковья. Температура воздуха составит 11-16 градусов в субботу, а в воскресенье 12-19. Все два дня местами будет идти моросящий дождь, сообщают российские метеорологи. А вот их американские коллеги имеют противоположное мнение. По данным сайта accuweather.com, в субботу и в воскресенье в Серпухове, а также в городах Протвино и Пущино будет облачно, но не дождливо

Ожидается северо-западный ветер 2-3 м/с, местами чуть сильнее.

Как ожидается климатический июль начнётся в середине следующей недели. На следующей неделе должно потеплеть до 23-25 градусов, но будет дождливо. Это также прогноз заокеанских метеорологов. Что ж, посмотрим, чьи прогнозы будут точнее.

07 июля 2017