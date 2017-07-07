Машину с ребёнком эвакуировали на штрафстоянку

ГАИ начала проверку в отношении инспектора, допустившего нарушение закона


Инспектор ГИБДД, допустивший эвакуацию автомобиля с девочкой будет привлечён к ответственности, - об этом сегодня стало известно «Оке-инфо». Напомним, история с увезённым на штраф-стоянку автомобилем, в салоне которого находился ребёнок, получила широкий резонанс в СМИ, нашему изданию сегодня стали известны некоторые подробности произошедшего в Серпухове происшествия.

Все случилось третьего июля, когда инспектор отдела ГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» принял решение об эвакуации автомобиля «Mitsubishi», припаркованного с нарушением на одной из улиц города. Возможно, сотрудник автоинспекции не увидел девочку, а возможно просто проигнорировал требования Федерального закона №143-ФЗ от 8 августа 205 года, где чёрным по белому прописано: «Наличие в салоне машины людей запрещает погружать транспорт на эвакуатор. Салон сначала следует освободить.

Несмотря на наличие ребёнка внутри автомобиля, машину погрузили на эвакуатор и увезли на штрафстоянку в деревню Борисово.

Как выяснилось, в салоне в этот момент находилась восьмилетняя девочка, жительница Чеховского района, которая осталась в машине, пока её дедушка и бабушкой вышли по делам. Родственники перехватили эвакуатор лишь на стоянке.
В настоящее время в ГУ МВД России по Московской области проводится проверка инцидента. Как сообщается, инспектору ГИБДД, допустившему нарушение, грозит дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
Родители ребёнка уже подали жалобу на действия полицейских в прокуратуру.

Скриншот видео Анна Морковкина / Youtube

07 июля 2017



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