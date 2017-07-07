Протвино ищет Нину Ирисову

Полиция разыскивает 84-летнюю Нину Афанасьевну Ирисову. 2 июля 2017 года женщина вышла из дома и по настоящее время не вернулась. 5 июля её видели в городе Протвино около палатки с пирожками близ местной поликлиники, 6 июля на улице Гагарина, а сегодня Нина Афанасьевна заходила на рынок за супермаркетом «Атак», там же, в наукограде.

Приметы: на вид 85 лет, рост 152 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы седые, частично окрашены в рыжий цвет, на передних верхних зубах золотые коронки.

Особые приметы: на подбородке слева большая выпуклая светлая родинка, на левой руке на запястье большой глубокий шрам.

Была одета: чёрные брюки, бежевая куртка, коричневые туфли на танкетке. С собой носит белый полиэтиленовый пакет и коричневый кошелёк.

ОМВД России по городскому округу Протвино просит помочь в поиске женщины. С любой информации о её нахождении звоните по телефонам: 74-25-02, 74-25-13, 74-59-79, 8-800-700-54-52, 8-929-939-20-19.

07 июля 2017