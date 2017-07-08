Починят самую длинную лестницу

Построенная десять лет назад туровская достопримечательность будет приведена в порядок

Ремонт самой длинной лестницы в Серпуховском районе, расположенной в селе Турово, должен завершиться до конца июля. Объект, построенный в 2007 году и частично реконструированный в 2011 году, сегодня находится не в самом идеальном состоянии. Власти Данковского поселения сообщают, что уже провели тендер на ремонт и готовы запустить подрядчиков.

Лестница соединяет старую часть села и автобусную остановку с новой частью села, расположенную на высоком холме. Жители рассчитывают, что вместе с обновлением бетонной части, рабочие приведут в порядок и освещение.

По данным сайта Госзакупок, ремонт лестницы, а также выполнение работ по ремонту хоккейной площадки и памятников в Турове обойдётся казне поселения в 602836 ₽

08 июля 2017