Оболенск и Большевик останутся без воды

Из-за предстоящего ремонта во Владычной Слободе, коммунальщики введут ограничения


Прорыв канализационного коллектора, произошедший в Серпухове на улице Октябрьской, будет устранён специалистами районного МУП «РКЭУ». По информации «Оки-инфо», коммунальщики, в чьём ведении находится коллектор, ведущий на очистные сооружения из Оболенска и из Большевика, согласовали в городе документы на проведение земельных работ и закупили в Климовске необходимого диаметра трубу. Работы по устранению утечки (а нечистоты сейчас текут непосредственно в Нару), должны начаться на предстоящей неделе. Ремонт принесёт неудобства не только жителям Владычной Слободы, но и посёлков Оболенск и Большевик, где коммунальщики платинируют прекратить подачу холодной воды в жилые дома. Это технологическая необходимость, без которой течь устранить было бы невозможно. О точной дате и времени отключения и возобновления подачи воды «РКЭУ» уведомит своих абонентов отдельно.

09 июля 2017



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