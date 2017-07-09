Николе Бутке привезли луковку

Памятник архитектуры вот-вот станет таким, каким его видели наши пращур

Одна из доминант Конюшенной слободы в Серпухове - храм Святителя Николая Чудотворца, больше известный горожанам, как Никола Бутка, вскоре предстанет перед жителями Занарья в своём, практически изначальном виде. Во всяком случае, реставрационные работы внешнего облика церкви, построенной в 1711 году, перевалили за экватор. Вскоре над храмом появится важный элемент - луковичный купол. Его уже доставили на территорию, но, правда пока лишь каркас, не обшитый металлическими листами.

Маковку должны разместить на новом барабане на восьмерике (напомним, исторический барабан из-за применения тяжёлых строительных деревянных конструкций обрушился в конце июня 2009 года, через неделю после начала реставрационных работ).

Фото сделоно примерно в 1905 году

Для справки: Название храма произошло от названия улицы, на которой он был построен. Прежде улица Чернышевского именовалась Буткиной. После закрытия этой церкви в 30-е годы прошлого века купола и колокольня были разрушены. Храм долгое время занимали сторонние организации - архив, прачечная, склад.

В 1999 году Никольская церковь была возвращена Русской православной церкви. С 2002 года - памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.

В настоящее время Серпухове также ведутся восстановительные работы в церкви Казанской иконы Божией Матери, что на улице Верхние Гончары, в храме Воскресения Христова на Афанасьевской горе, в Распятском соборе (ул. Калужская), Сретенском храме (ул. Карла Маркса) и церковь Спаса Всемилостивого на Занарском кладбище.

09 июля 2017