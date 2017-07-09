Наезд на велосипедистку у «Царьграда»

Сегодня, 9 июля в 14.22  на автодороге Михайловка - Мещериново - Пущино (близ отеля «Царьград», деревня Спас-Тешилово Серпуховского района) водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2114» совершил наезд на женщину, передвигающуюся на велосипеде в попутном направлении. Пострадавшая, ориентировочно 55-60 лет, с тяжёлой травмой головы, реанимобилем медицины катастроф была доставлена в Подольскую клиническую больницу №1. 

09 июля 2017



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