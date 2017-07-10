У банка, родившегося в Серпухове, забрали лицензию

Единственный коммерческий банк, родившийся в 1992 году, приказал долго жить. Сегодня сало известно о том, что Центробанк России с 10 июля отозвал лицензию у ООО «Сталь банк». До 2015 года это был «Энергопромбанк», а до 1998 года - «Серпуховский межрегиональный универсальный коммерческий банк» (СМУК-банк).

В Банке России объясняют, что в проблемы в «Сталь-банке» начались из-за использования «крайне рискованной бизнес-модели» и, как следствие, низкого качества значительной части активов. «Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение собственных средств «Сталь банка» и привела к возникновению основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Это создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Сталь банк» подконтролен Чебоксарскому заводу силовых агрегатов, чья доля составляет 55,34%, и ряду частных лиц. Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчётности, по величине активов на 1 июня «Сталь банк» занимал 527-е место с банковской системе страны.

10 июля 2017



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