Извращенец на Наре и исчезнувшая знаменитость

ТОП-5 событий прошедшей недели Серпухова и Серпуховского региона

В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни города.

Номер пять

Жители Серпухова перекроют трассу «Крым»?

Наш очередной рейтинг открывает новость о том, как центр Серпухова остался без горячей воды.

Жители улиц Ворошилова и Советской возмущены тем, что «Серпуховская теплосеть» вовремя не подключила их дома к горячему водоснабжению.

Кто же в «Теплосети» будет наказан за несвоевременную подачу воды и как скоро будет произведён перерасчёт для абонентов?

На официальном сайте МУП «Серпуховская Теплосеть» по этому поводу есть небольшое объявление о том, что пуск котельной №21 (ул. Звёздная, 4) переносится по техническим причинам и то, что о пуске котельной будет сообщено дополнительно. (Инцидент был исчерпан 8 июля, вода появилась в квартирах горожан).

Номер четыре

В Серпухове автомобиль эвакуировали с ребёнком

«В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось видеозапись, на которой видно, что на штрафстоянку в деревню Борисово эвакуатор привёз автомобиль, в салоне которого находится... ребёнок. Предположительно запись сделана очевидцем события. Родители прибыли на место до того, как автомобиль полностью сняли с эвакуатора и устроили разборки с полицейскими, угрожая жалобами на действия стражей порядка.

В отделе ГИБДД МУ МВД России «Серпуховское», куда наше издание обратилось за разъяснениями, от комментариев отказались, сославшись на распоряжение руководство».

Номер три

В Серпухове исчезла мировая знаменитость

Кот Марай перестал появляться на работе, его местонахождение никому неизвестно.

«Как рассказала «Оке-инфо» директор музея Людмила Гафурова, «четырёхлапая» звезда по весне откликнулась на зов природы и попросту загуляла. Время от времени Марая видели возле музея, но вскоре он окончательно исчез».

Если вам что-то известно о судьбе Марая, сообщите об этом в музей или в редакцию «Оки-инфо».

Номер два

В уголовном деле - отказано

«Ложные доносы на Александра Шестуна пишутся регулярно. Вслед за ними - периодические наезды. То в суд главу Серпуховского района потянут, то уголовное дело заведут, то проверками весь муниципалитет замучают. Однако с завидным постоянством проверяющие только подтверждают, что оснований для проверок не было. Так и 23 июня следователь 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России региона А.В. Осипов рассмотрел материалы проверки очередного доноса. В результате он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Шестуна и других граждан».

Номер один

Извращенец наблюдает за пляжем на Наре

«Жители Пущино-на-Наре пожаловались на неизвестного мужчину, который в тёплые дни стал появляться в окрестностях деревни. Очевидцы сообщают, что гражданин взбирается на мост через Нару (линия Серпухов - Протвино) и внимательно наблюдает за берегом, где отдыхает молодёжь. При этом неизвестный стоит обнаженный. Очевидцы утверждают: глядя на купающихся, мужчина активно мастурбирует».

10 июля 2017