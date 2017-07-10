Зубры спустились в столичное метро
Двенадцать лет на станции столичного метро «Выставочная» работает художественная галерея, привлекающая внимание пассажиров подземки и тех, кто просто неравнодушен к прекрасному. Одним из самых необычных её участников стал Приокско-Террасный заповедник, развернувший в галерее фотовыставку «Прикоснись к живой природе», посвящённую 100-летию заповедной системе России и году экологии.
Перед открытием выставки в центре профориентации метрополитена народ слушал лекцию об уникальности Приокско-Террасного, о том, как постепенно восстанавливается популяция зубров, живущих в нашей стране на воле. Детей ждали игры, викторины, мастер-классы.
Настроение вернисажу создали «Желанушки», солистки самого известного в Серпуховском районе вокального коллектива, возглавляемого Натальей Пироженко. Специально подобранный репертуар из песен о природе создал выставленным фотографиям необычные глубину и объём.
В день открытия зрителям раздавали сертификаты на посещение зубропитомника, на эколого-просветительские экскурсии. Продлиться выставка один месяц.
10 июля 2017
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