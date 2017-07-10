Нет солнца - растут цены

Серпуховские огурцы стали дороже более чем в два раза

Нынешний урожай огурцов у серпуховских фермеров из Турова и Тульчина оказался в четыре раза скромнее прошлогоднего. И этот факт сразу же отразился на отпускных ценах. По информации сектора сельского хозяйства администрации Серпуховского района, «пупырчатые» подорожали более чем в два раза с 20 ₽ до 50 ₽. Причины слабого урожая - погодные. На юге Подмосковья уже не первую неделю сохраняется прохладная, облачная и влажная погода, не способствующая росту огурцов. Но именно такие условия пошли на пользу капусте, которая растёт как на дрожжах и поэтому подешевела почти вдвое. Сегодня ритейлеры закупают кочаны уже не по 50 ₽, как было пару недель назад, а по вполне классической цене в 17-20 ₽ за килограмм. Подешевела и зелень. Если в мае первая кинза шла в магазины по 160 ₽ за килограмм, то сейчас стоимость укропа, петрушки, кинзы снизилась до 20 ₽.

Из всех овощей, что выращивают в Серпуховском районе, самая низкая цена сейчас держится на пекинскую капусту - 10 ₽, хотя раньше она продавалась вчетверо дороже.

По словам Лидии Величкиной - начальника отдела сельского хозяйства, после шквалистого ветра, который 30 июля изрядно потрепал «Шепиловскую птицефабрику», на предприятии начались восстановительные работы. На сегодняшний день владельцам удалось запустить инкубатор, заложив в него 120 000 яиц. Фермеры рассчитывают восстановить погибшее в результате стихийного бедствия поголовье, вырастив 100 тысяч перепёлок.

Напомним, ущерб, нанесённый единственному в Подмосковье перепёловодческому комплексу оценивается в 7 000 000 ₽.

10 июля 2017