Кто поджог машину в Серпухове?

Сегодня ночью на улице Осенней вспыхнула иномарка

Пожарным не приходится отдыхать даже в дождливую погоду - прошедшая ночь принесла немало хлопот борцам с огнём, но массу огорчений владельцу машины «Citroёn C5» 2001 года выпуска, которая находилась во дворе дома №13 по улице Осенней.

Около часа ночи на пульт «101» поступило сообщение о пожаре. На борьбу с огнём выехала одна машина и команда из четырёх человек. Справиться с возгоранием пожарным удалось за двадцать минут.

Спасти автомобиль, конечно, не удалось - иномарка обгорела по всей площади, особенно пострадала её задняя часть.

Что послужило причиной ночного происшествия? Скорее всего, машина стала жертвой чей-то злой шутки или мести: предварительная версия пожара - поджог.

10 июля 2017