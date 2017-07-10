Кто поджог машину в Серпухове?
Сегодня ночью на улице Осенней вспыхнула иномарка
Пожарным не приходится отдыхать даже в дождливую погоду - прошедшая ночь принесла немало хлопот борцам с огнём, но массу огорчений владельцу машины «Citroёn C5» 2001 года выпуска, которая находилась во дворе дома №13 по улице Осенней.
Около часа ночи на пульт «101» поступило сообщение о пожаре. На борьбу с огнём выехала одна машина и команда из четырёх человек. Справиться с возгоранием пожарным удалось за двадцать минут.
Спасти автомобиль, конечно, не удалось - иномарка обгорела по всей площади, особенно пострадала её задняя часть.
Что послужило причиной ночного происшествия? Скорее всего, машина стала жертвой чей-то злой шутки или мести: предварительная версия пожара - поджог.
10 июля 2017
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