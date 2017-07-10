Вся суть во вкусе: есть жизнь вне работы

В парк-отеле «Воздвиженское» прошёл фестиваль «Подмосковный вкус»


Серпуховский район принял искушённую аудиторию феста вкусными закусками, зажигательными танцами и креативными мастер-классами. Рисование 3D ручками, создание ловца снов и кулинарные эксперименты по выпечке печенья. Перед гостями выступили певица Ева Бристоль и певец Алексей Хворостян.

В открытии приняли участие - заместитель министра культуры Московской области Надежда Жилкина, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов, представитель администрации Серпуховского района Елена Алленова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Вадим Винокуров.

Генеральный директор «Бизнес Диалог Медиа» и главный редактор журнала «Диалог Weekend» Мария Суворовская о концепции фестиваля: «Подмосковный вкус» задумывался как большой социальный проект, соответствующий основному девизу нашего развлекательного издания. А звучит этот девиз для многих неправдоподобно, но всё-таки: «Есть жизнь вне работы». А главное - эта жизнь очень «вкусная»! Мы собрали в одном творческом пространстве людей, которые ценят каждое мгновение своего времени, а значит, живут ярко, работают в удовольствие и с большим желанием развивают дело, которое к тому же и любят. Артисты, общественные деятели, предприниматели показывают своим примером, как сделать жизнь яркой, уделить время близким и продвигать семейные ценности! Придуманную нами концепцию поддержали наши коллеги и партнёры: Союз журналистов Подмосковья, общественные объединения бизнеса Московской области, портал «Афиша Подмосковья», министерство культуры столичного региона.

 

 

 

10 июля 2017



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