Энергетики вложат в модернизацию 75 000 000 ₽

Страховка от перебоев с электричеством потребует терпения жителей


После недавнего шквалистого ветра, оставившего без электроснабжения 24 деревни и большое количество СНТ и дачных товариществ в Серпуховском районе, энергетики приняли решение о частичной модернизации сетей. В ближайшие месяц-два «МОЭСК» инвестирует в программу обновления порядка 75 миллионов ₽. На эти деньги планируется заменить 35 километров линий электропередач, сделав провода изолированными. Кроме того, вдоль ЛЭП будут вырублены деревья, угрожающие падением, также энергетики заменят фидеры. Всё это позволит в будущем сделать электроснабжение сёл и деревень более стабильным. Однако, жителям тех частей Серпуховского района, где предстоит модернизация, придётся некоторое время испытывать неудобства. Монтаж новых сетей потребует временного обесточивания населённых пунктов.

Сегодня представитель «МОЭСК» обратился к главам сельских поселений с просьбой вовремя информировать местных жителей и дачников о дате и сроках отключения электроэнергии. В ближайшие дни будет составлен график работ с указанием деревень и дат проведения работ. Данная информация также появится на сайте и на страницах «Оки-инфо».

10 июля 2017



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