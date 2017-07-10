Россия останется без роуминга?

С нового года жители Серпуховского района, а также дачники, имеющие дома в деревнях и СНТ, расположенных вблизи административной границы с Тульской и Калужской областями, смогут вздохнуть спокойно. Людям, вероятнее всего, больше не придётся звонить, например, из деревни Якшино в Серпухов не как из Подмосковья в Подмосковье, а как из Тульского региона в столичный, то есть в втридорога. Появилась вероятность того, что в России, наконец-то, отменят национальный роуминг.

Сегодня Федеральная антимонопольная служба России направила в Минкомсвязи соответствующее письмо. По мнению главы ведомства Игоря Артемьева, «понятию роуминга внутри страны не место. Граждане не должны доплачивать за путешествия по городам России. Оператор, который первый отменит роуминг, получит всеобщее одобрение».

Напомним, в конце июня депутаты-эсеры внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга.

Отметим, документ вносит поправки в статью 54 ФЗ «О связи» и предлагает операторам предоставлять услуги связи на территории России по единому тарифу. Новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2018 года.

10 июля 2017