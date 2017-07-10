Мина замедленного действия под Владычной Слободой

Прогнивший оболенский коллектор может рвануть где угодно и когда угодно


Ситуация с канализационным коллектором, прорвавшимся на улице Октябрьской в Серпухове, обсуждалась сегодня на оперативном совещании в администрации Серпуховского района.

По словам главы муниципалитета Александра Шестуна, он в курсе проблемы, но уверен, что решать её надо не заштопывая всё новые дыры, а кардинально - полностью заменив трубу, ведущую из Оболенска на серпуховские очистные сооружения.

- Коллектор достался нам от предыдущего владельца (ГНЦ ПМ Прим. Авт.) в неудовлетворительном состоянии. Близ Оболенска трёхкилометровый кусок коллектора несколько лет назад заменили на новый, но осталось ещё больше 15 километров. Стоимость таких работ - не менее 200 миллионов рублей. В бюджете района таких денег нет, у МУП «РКЭУ» тоже. В этой ситуации мы можем рассчитывать только на помощь со стороны правительства Московской области.

Директора МУП «РКЭУ» Романа Баринова на оперативке сегодня не было. Как стало известно «Оке-инфо», утром он попал в ДТП, в котором, к счастью не пострадал. Мы связались с ним по телефону и попросили прокомментировать историю.

- Роман Михайлович, «РКЭУ» уже приступило к ремонту?

- Работы ведутся со вчерашнего дня. Рассчитываю, что в течение 1-2 дней мы завершим начатое. Подрядчикам предстоит заменить 120 метров трубы. Отмечу, что в этом году это не первый прорыв, зимой наши специалисты здесь же, в Слободе, меняли 190-метровый отрезок. Но, учитывая состояние коллектора, я не могу гарантировать, что он вновь не порвётся где-то в третьем месте.

- Прорыв образовался больше недели назад? Почему тянули с ремонтом? Действительно мэрия Серпухова почти неделю согласовывала документы по земельным работам?

- Не вдавался в подробности по срокам выдачи бумаг городом, меня больше интересовал вопрос с покупкой труб и прочих материалов. Дело в том, что по заявлению МУП «Водоканал-сервис» наше предприятие сейчас находится в предбанкротном состоянии. О этой причине счета заморожены и отправленные нами деньги за трубы и материалы не дошли до продавца. Пришлось искать иные пути закупки. Это тоже потребовало времени и внимания.

В неформальных беседах, коммунальщики сетуют, что часть канализационного оболенского коллектора, расположенная в пределах Серпухова - мина замедленного действия. Дело в том, что над трубой незаконно возведены многочисленные гаражи и если прорыв произойдёт под ними, то без сноса недвижимости залатать течь не удастся.

10 июля 2017



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