ГАИ приковала внимание к автобусам

С сегодняшнего дня и до 24 июля в Серпухове, Серпуховском районе, городах Протвино и Пущино сотрудниками ГИБДД будет проводиться оперативно профилактический рейд «Автобус», Его цель - снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства России.

10 июля 2017