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Социальные комментарии Cackle
ГАИ приковала внимание к автобусам
С сегодняшнего дня и до 24 июля в Серпухове, Серпуховском районе, городах Протвино и Пущино сотрудниками ГИБДД будет проводиться оперативно профилактический рейд «Автобус», Его цель - снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства России.
10 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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