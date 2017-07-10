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Социальные комментарии Cackle
На Ногинке погас Вечный огонь
Сильный запах газа и отсутствие характерного шипящего звука - верный признак того, что с Вечным огнём что-то не так. Сегодня во второй половине дня все эти признаки наблюдали жители Ногинки. Вечный огонь у мемориала на улице Ногина погас. В службе «112» города Серпухова сообщили, что в курсе ситуации и что в аварийную газовую службу они за помощью уже обратились. Однако специалистов пришлось ждать не один час.
О причинах, ставших причиной затухания пламени пока что ничего не известно.
10 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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