«Суд не разбирался и не искал истину...»
Серпуховская Фемида оставила приговор Роману Радыванюку без изменений - 12 лет тюрьмы
Мы продолжаем следить за историей серпуховича Романа Радыванюка, приговорённого к длительному сроку заключения за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, которых, по собственным утверждениям и свидетельствам «пострадавшей», он не совершал.
Напомним, 23 марта Мособлсуд, рассмотрев все материалы дела, отменил решение серпуховского суда и направил материалы на новое рассмотрение обратно в Серпухов.
В начала мая и до конца июня шли повторные разбирательства под председательством федерального судьи Шичкова. Для прессы слушания были закрыты, так как дело связано с преступлением в отношении ребёнка.
На этой неделе в «Оку-инфо» обратился адвокат Радыванюка Дмитрий Киселёв. Он сообщил, что серпуховский суд оставил в силе своё прежнее решение - 12 лет колонии строгого режима и добавил, что он и его клиент вновь обратились в Мособлсуд с требованием пересмотра приговора, вынесенного, по словам адвоката, только на основании «чистосердечного признания», без фактической доказательной базы.
Сам же осуждённый утверждает, что нужные показания из него были выбиты сотрудниками полиции в результате пыток.
Адвокат передал в редакцию письмо Романа, в котором тот рассказывает о судебном процессе, нарушениях УПК России, допущенных во время следствия и признанных судом законными, о массе экспертиз ни одна из которых не доказала его вины, о тесте на детекторе лжи, указавшем на непричастность осуждённого к преступлению, о допросе девочки, которая сообщила, что её пальцем никто не трогал и о том, что Романа она оговорила из-за страха перед посторонней женщиной некоей Романовой Е.К., имевшей зуб на Радыванюка.
«Из-за Романовой я потерял отца, его больше нет, потерял невесту, ей дали 7 лет колонии. Я уже 1 год и 7 месяцев пытаюсь доказать, что не виновен... не Первый и не второй суд не разбирался и не искал истину, прокуратура и следователи тоже самое... Неужели ничего нельзя сделать? Неужели у этих людей, которые стоят на защите закона, расследуют преступления, а также судей нет чести и совести? Прошу привлечь к моему делу правозащитную организацию...» - такими словам заканчивает свою повествование Роман.
Мы внимательно изучим материалы дела и вскоре расскажем на страницах «Оки-инфо» о повторном судебном процессе.
11 июля 2017
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