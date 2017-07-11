Разыгрываем билеты на концерт группы «Северный флот»
«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей
Хотите хорошо отдохнуть и 15 июля, бесплатно посетить концерт группы «Северный флот» в Корстоне? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 1 до 45.
Внимание! Условия розыгрыша изменились! Теперь комментарии с номерами билетов следует оставлять на сайте под публикацией. Комментарии оставленные ВК засчитываться не будут.
(Важно! Оставлять можно не более одного комментария с аккаунта и указывать до пяти номеров билетов. В случае нарушения этого правила победа не засчитывается).
Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость ВКонтакте, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены в пятницу утром. У каждого есть шанс отлично повеселиться!
11 июля 2017
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