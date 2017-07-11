Разыгрываем билеты на концерт группы «Северный флот»

«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей

Хотите хорошо отдохнуть и 15 июля, бесплатно посетить концерт группы «Северный флот» в Корстоне? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 1 до 45.

Внимание! Условия розыгрыша изменились! Теперь комментарии с номерами билетов следует оставлять на сайте под публикацией. Комментарии оставленные ВК засчитываться не будут.

(Важно! Оставлять можно не более одного комментария с аккаунта и указывать до пяти номеров билетов. В случае нарушения этого правила победа не засчитывается).

Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость ВКонтакте, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены в пятницу утром. У каждого есть шанс отлично повеселиться!

11 июля 2017