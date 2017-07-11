Нам требуется PR-мастер

«Ока -инфо» разыскивает человека, который хочет окунуться в работу нашей медиа-семьи

Отличная новость, для креативных и уверенных в себе! По сложившимся обстоятельствам, в нашем дружном коллективе освободилась вакансия менеджера. Так что мы в поисках нового «родственника».

Неважно сколько тебе лет и какого ты пола, но ты легко находишь общий язык с людьми, тогда присылай свою резюме к нам на почту oka-reklama@mail.ru и жди тестовое задание в ответе.

Запомни, ленивых мы не держим, в твои обязанности будет входить:

- работа с клиентами;

- организация и реализация рекламных компаний и акций;

- деловая переписка с заказчиками;

- расширение базы лояльных клиентов;

- работа с целевой аудиторией нашего издания;

Взамен, ты станешь частью дружной команды, заведёшь знакомства с интересными людьми, и будешь получать фиксированную зарплату плюс 15% от каждого нового клиента. А ещё, неограниченный подход к кулеру и вкусняшки.

11 июля 2017