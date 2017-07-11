«Киты» довели ребёнка до психбольницы
Группы смерти снова на слуху - подростка из Серпуховского района удалось спасти от рокового шага
Разговоры о страшных историях про группы смерти вроде бы начали стихать. Однако, на днях снова появился неприятный повод о них вспомнить. Им стал шокирующий случай с четырнадцатилетней девочкой, недавно переехавшей из Алтайского края в Серпуховский район. В Сибири ребёнок, живший с отцом и бабушкой, не раз пытался покончить жизнь самоубийством. Сайты, на которых целыми днями пропадала девочка, были устрашающими. Всех их объединяло одно - пропаганда суицида...
Поведение подростка на новом месте жительства, с матерью, снова оказалось пугающим. В результате ребёнок и вовсе сбежал из дома.
- Родительница девочки сообщила, что дочка склонна к суицидам и она боится за её жизнь, - рассказывает Людмила Волочкина, начальник отдела по работе с несовершеннолетними и защите их прав, куда и обратилась мама проблемного подростка. - Мы оперативно связались с Алтайским краем, оттуда тут же пришли документы, подтверждающие, что ребёнок уже неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством в разных формах: и таблетки были, и падение с высоты... К тому же, как сообщила мама, она заметила у девочки соответствующие зарубки на руках, а на теле - символы групп смерти.
Принять срочные меры было просто необходимо: девочка ушла от мамы и та не знала, где находится её дочь. Предположительно, беглянка отправилась в Москву - в столицу она сбегала уже не раз, возвращаясь оттуда в невменяемом состоянии.
Мы связались с линейным отделом полиции на железнодорожной станции «Серпухов», чтобы они прошли по электричкам и по приметам нашли ребёнка. К нашему счастью, инспектор этого отдела как раз делал обход и оказался в одном вагоне с пропавшей девочкой. Подростка сняли с электропоезда и привезли в серпуховский пункт полиции. Оттуда мы вместе с мамой доставили ребёнка в психоневрологический диспансер, где его осмотрел врач. Доктор сказал, что если бы не приняли своевременных мер, девочки могло бы и не стать. Подросток действительно хотел совершить суицид. Нам оставалось только вызвать скорую, которая отвезла тинейджера в психиатрическое отделение для подростков.
Иметь дело с суицидальной попыткой, связанной непосредственно с группами смерти, сотрудникам районного отдела по работе с несовершеннолетними и защите их прав пришлось впервые.
Теперь проверкой сайтов, куда заглядывала девочка будет заниматься полиция и Роскомнадзор. Цель - блокировка подозрительных интернет-ресурсов, дабы обезопасить других детей от попадания в паутину групп смерти. К сожалению, никто не даст гарантий, что они вновь не появятся в бескрайних просторах интернета, только уже под другим названием...
Как уберечь детей от так называемой моды на суицид? Сказать сложно... Конечно, психологи в один голос утверждают, что причиной самоубийств чаще всего является нехватка внимания и одиночество, при этом советуя родителям принимать активное участие в жизни их чад. Но важно и не упустить момент, когда появляется подозрение, что с ребёнком что-то не так. Лидия Волочкина советует в таких случаях для начала обращаться к школьным психологам - все специалисты прошли обучение по программе суицидального поведения среди учащихся. Помощь родителям и проблемным подросткам также окажут и в местных отделах по работе с несовершеннолетними и защите их прав.
11 июля 2017
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