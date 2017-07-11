Куда увезли вышку? В Докукино?

Ногинский пруд лишился главной спортивной доминанты


Вышка для ныряния на Ногинском пруде бесследно исчезла. Свеже покрашенная, готовая к приёму купальщиков, она радовала несколько поколений горожан и могла бы радовать ещё, но кому-то помешала. По словам очевидцев, в минувшие выходные в парк «Жемчужина» нагрянула комиссия из мэрии Серпухова, а вскоре приехали гарные хлопцы и спилили вышку под самый корешок. Да-да, именно так, не по частям, как на металлолом, а аккуратно у самого основания. Это вызвало у жителе микрорайона массу вопросов: «На какой пруд её теперь повезли?», «Почему не спросили жителей?», «Где она теперь появится в Докукине?» (Деревня под Подольском, где живёт градоначальник. Прим. Ред.). Одним словом, серпуховичи недовольны таким решением властей города и сейчас клеймят мэра Дмитрий Жарикова на чём свет стоит.

Отметим, Ногинский пруд - единственное в городе официально разрешённое место для купания.

Апрельский ответ в официальном твиттере мэрии города о судьюе вышке

11 июля 2017



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