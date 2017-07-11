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Социальные комментарии Cackle
Убийство на Джона Рида
В ходе попойки мужчина перерезал горло своему собутыльнику
В понедельник, ближе к полудню в полицию потупило обращение от жителя коммунальной квартиры расположенной в доме №5-а по улице Джон Рида в Серпухове. Мужчина сообщил, что его сосед и по совместительству собутыльник, лежит на кухне в луже крови и не подает признаков жизни. Прибывшие на место следователи обнаружили тело мужчины 1966 года рождения с перерезанным горлом. По словам свидетелей в ночь с воскресенья на понедельник в коммуналке проходила традиционная для её жителей пьянка. На данный момент обстоятельства выясняются, ведётся следствие.
11 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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