Убийство на Джона Рида

В ходе попойки мужчина перерезал горло своему собутыльнику

В понедельник, ближе к полудню в полицию потупило обращение от жителя коммунальной квартиры расположенной в доме №5-а по улице Джон Рида в Серпухове. Мужчина сообщил, что его сосед и по совместительству собутыльник, лежит на кухне в луже крови и не подает признаков жизни. Прибывшие на место следователи обнаружили тело мужчины 1966 года рождения с перерезанным горлом. По словам свидетелей в ночь с воскресенья на понедельник в коммуналке проходила традиционная для её жителей пьянка. На данный момент обстоятельства выясняются, ведётся следствие.

11 июля 2017