Сами себе режиссёры и актёры

Лето и каникулы в разгаре. Игры, конкурсы, викторины, посиделки в народном стиле, спектакли, «Мульт-Академия» и мастер-классы - это и многое другое ждет в июле детвору наукограда Пущино.

А 14 июля её приглашают в концертный зал «Молодость» Дома культуры и молодёжи. В 10.00 здесь свою работу начнет театр-экспромт, так полюбившийся мальчишкам и девчонкам. Ведущие предложат им побывать в роли актёров и перевоплотиться на сцене в персонажей сказок и пьес. У всех участников будет возможность разыграть интересные сценки и представить, как бы повели себя главные герои в той или иной ситуации. Возможно, концовка некоторых сказок будет переписана юными авторами.

 

11 июля 2017



Социальные комментарии Cackle
Сами себе режиссёры и актёры
Тина Димова
Сами себе режиссёры и актёры
На Ногинке погас Вечный огонь
Михаил Евсеев
На Ногинке погас Вечный огонь
У банка, родившегося в Серпухове, забрали лицензию
Михаил Евсеев
У банка, родившегося в Серпухове, забрали лицензию
Горячую подали!
Михаил Евсеев
Горячую подали!
Протвино ищет Нину Ирисову
Шериг-оол Таспанчил
Протвино ищет Нину Ирисову
Изменён порядок выплат многодетным семьям на приобретение формы
Лариса Метельская
Изменён порядок выплат многодетным семьям на приобретение формы
reklama







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).