Сами себе режиссёры и актёры

Лето и каникулы в разгаре. Игры, конкурсы, викторины, посиделки в народном стиле, спектакли, «Мульт-Академия» и мастер-классы - это и многое другое ждет в июле детвору наукограда Пущино.

А 14 июля её приглашают в концертный зал «Молодость» Дома культуры и молодёжи. В 10.00 здесь свою работу начнет театр-экспромт, так полюбившийся мальчишкам и девчонкам. Ведущие предложат им побывать в роли актёров и перевоплотиться на сцене в персонажей сказок и пьес. У всех участников будет возможность разыграть интересные сценки и представить, как бы повели себя главные герои в той или иной ситуации. Возможно, концовка некоторых сказок будет переписана юными авторами.

11 июля 2017