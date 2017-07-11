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Социальные комментарии Cackle
Сами себе режиссёры и актёры
Лето и каникулы в разгаре. Игры, конкурсы, викторины, посиделки в народном стиле, спектакли, «Мульт-Академия» и мастер-классы - это и многое другое ждет в июле детвору наукограда Пущино.
А 14 июля её приглашают в концертный зал «Молодость» Дома культуры и молодёжи. В 10.00 здесь свою работу начнет театр-экспромт, так полюбившийся мальчишкам и девчонкам. Ведущие предложат им побывать в роли актёров и перевоплотиться на сцене в персонажей сказок и пьес. У всех участников будет возможность разыграть интересные сценки и представить, как бы повели себя главные герои в той или иной ситуации. Возможно, концовка некоторых сказок будет переписана юными авторами.
11 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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