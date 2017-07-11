Готовьте уши - будет громко!
В Серпухове выберут лучшую прокаченную тачку - юбилейный международный фестиваль автозвука и тюнинга пройдёт в августе
Авто-соревнования международного масштаба стали для Серпухова отличной традицией - уже в шестой раз сотни железных коней на любой вкус будут выставлены напоказ.
Место проведения XX международного фестиваля автозвука и тюнинга будет иным, нежели в прошлом году. Участников ждут 12 августа на территории парковки ГТРК «Корстон» (пл. Революции) уже в восемь утра для прохождения регистрации. А вот зрителям можно «подтягиваться» к одиннадцати часам - официальное открытие намечено именно на это время.
Если вы думаете, что здесь будет интересно только любителям тачек, очень ошибаетесь: организаторы, в числе которых EMMA-Russia, самая крупная ассоциация по организации автозвуковых соревнований в России, и «Холдинг ФМ», подготовили обширную шоу-программу. Вас ждут выступления диджеев, розыгрыш подарков и шумные танцы.
В этом году организаторы преподнесут настоящий сюрприз. Специальным гостем соревнований станет Big Russian Boss, рэпер и известный видеоблогер - он входит в полтинник самых популярных блогеров России.
Приходите - будет весело и громко. Так что готовьте уши и хорошее настроение!
11 июля 2017
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