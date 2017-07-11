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Социальные комментарии Cackle
Слетел в кювет и перевернулся
Сегодня около 9 часов утра на в Серпуховском районе на 85 километре автодороги М-2 «Крым» произошло дорожно-транспортное происшествие. 49-летний водитель из Реутова, управляя автомобилем «Kia Rio», не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся. Автолюбитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в Серпухов, в больницу имени Семашко. По данному факту сотрудниками 8 батальона ДПС проводится проверка.
11 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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