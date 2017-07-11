Новый «Добродел» слил Серпухов под Серпуховский район

Портал «Добродел» модернизировался. В нём появилась масса функций, облегчающих жизнь посетителям. Теперь упрощены подача обращений, система навигации по сайту, расширена статистика. Также теперь более детально проработаны сроки и механизмы решения различного рода проблем.

На интернет-портале появилась функция опроса и голосования, благодаря которым жители Подмосковья смогут принимать участие в формировании программ, а также выражать своё мнение по разным вопросам.

Обновления коснулись также и мобильного приложения портала. Однако, в разделе «муниципалитеты» городскому округу Серпухов программисты вместо герба с павлином, приделали зелёный герб с зубром, принадлежащий Серпуховскому району. У самого района же указан верный символ.

Для справки: Интернет-портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах. На отработку вопроса исполнителю отводится 8 суток. После получения ответа жители могут указать, решена проблема или нет.

 

11 июля 2017



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