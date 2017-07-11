ГИБДД проследит за скоростью

С 10 по 16 июля на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скорость».

Полицейские напоминают водителям транспортных средств, о том, что согласно п.10.1 ПДД России водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Согласно п.10.2 ПДД России в насёленных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч. Водителям рекомендуют неукоснительно соблюдайте ПДД.

11 июля 2017



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