Лауреаты из Серпуховского района

Этот Всероссийский фестиваль-выставка, едва ли не единственный в системе образования России, который ежегодно проходит в режиме онлайн. Его цель - подробное знакомство с тем, как устроен процесс обучения в нашей стране от школы до университета.

На виртуальных стендах выставки можно познакомиться с визитными карточками образовательных организаций, узнать их историю, достижения, основные показатели, оценить новаторские идеи и передовые технологии сегодняшнего дня, заглянуть в будущее системы образования наших детей.

Участниками проекта являются едва ли не все образовательные организации Серпуховского района. После подведения итогов в нынешнем году, две из них можно поздравить с лауреатством - это Липицкая школа и «Родничок» - дошкольное учреждение села Райсемёновское.

12 июля 2017