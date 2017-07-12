Не цветёт липа в Серпухове

Операция «обрезание», к чему оно приведёт?

Июнь прошёл, июль проходит… Знаете, чего больше всего не хватило в Серпухове этим летом? Не жары, не купанья в фонтанах… Не было который уже год чарующих дней, когда весь город окутывает аромат цветущей липы.

Уродливо обкорнали тополя на площади 49-й Армии, вырубили голубые ели на Ворошилова, выкорчевали посаженную ветеранами сортовую сирень в сквере со львами… Всё это прискорбно. А вот лишить город духа его - плывущего по Советской, по площади Ленина волнующего запаха лип… Нет такой статьи в УК. Но есть иная вина… Не читал, наверное, наш градоначальник - неуёмный бесстрастный дровосек великий роман Зюскинда «Парфюмер». Там ведь тоже - не о запахе, а о духе. О том, что преступно его красть.

Липа не простое дерево. Его почитали многие народы. Из неё делали обереги, её запрещалось рубить. Существует поверье, что в липу никогда не попадает молния. Во время бегства Богородицы с маленьким Иисусом в Египет это дерево укрыло их от преследователей и непогоды. И сейчас её листья-сердечки сравнивают с сердцем Спасителя.

Нет старинной русской усадьбы без липовой аллеи. И многие города и сёла названы в честь удивительного, уникального по своей красоте свойствам и мистической истории дереве - это Липецк, Подлипки, а в наших краях - Липицы.

Да, те ценности, которые не имеют цены. Вот именно поэтому и так трудно объяснить на цифрах и пальцах подольским вивисекторам, почему нельзя делать то, что они с маниакальным упорством творят в нашем городе. А они воруют - родное. Душевное, памятное… Дорогое - не в цифрах.

Под ноль - задорого

Мода на тотальный постриг пошла не так давно, но практически по всем регионам. Это объективно свидетельствует о том, что у этого уродства как раз есть своя цена в денежном эквиваленте.

Деревья остригают буквально до столбов. Якобы, для их и нашего блага. Но почему же раньше такой ковровой зачистки с зелёными насаждениями не творили?

Оказывается, правила Госстроя России предусматривают три вида обрезки деревьев: санитарная - когда у дерева обрезают только сухие ветки, формовочная - при которой формуют крону, и омолаживающая - вот та самая, под ноль.

То есть не всё живое должно пойти под ствол лесоруба. Есть определённые «показания». Первое - это возраст деревьев. Лиственные деревья в среднем живут 80-100 лет. Физиологическая старость тополей наступает в возрасте 45-50 лет. А вот липа только становится «взрослой» и начинает плодоносить в 30-40 лет… То есть если мы можем как-то смириться с варварской «хирургией» на площади 49-й Армии - действительно, старые тополя таят угрозу, то про другие деревья надо сто раз подумать, прежде чем их безжалостно кромсать.

Серпухов уже давно называют диоксиновым - загазован транспортом из-за свойственной местности розе ветров и давно устаревшей транспортной схеме, когда нет объездных дорог и всё движение сосредоточено на пяти магистральных улицах. Теперь, когда Серпухов лишён к тому же одного моста, и на дорогах стоят вечные пробки - серпуховичам остаётся только задыхаться в выхлопах и пыли. А наши зелёные помощники-санитары, очищающие воздух, идут под топор!

Почему варварская «стрижка» не ведётся выборочно, почему нет «зелёного паспорта» города? Мы правильно догадались. Всё дело в цене.

А порядок цен таков: стоимость формовочной обрезки - тысяча, санитарной - около 2 тысяч рублей, а вот самой жесткой омолаживающей обрезки - 4 тысячи рублей. Вот поэтому зелёный наряд город и оболванили - по самому дорогому тарифу.

Прощай, молодость

Если «благоустроители» ратуют за вечную молодость, хотя бы для растений, то биологи утверждают, что омолодить дерево нельзя. А омолаживание по инструкции Госстроя - чисто условное понятие.

Обрезку «под телеграфный столб» они не признают, а рекомендуют удалять отдельные ветви или изреживать крону (не более чем на 30% за раз).

Специалисты утверждаю против единовременного удаления большого количества ветвей, особенно скелетных, они утверждают, что после обрезки «под столб» взрослые не выживают, в чём мы сами неоднократно уже успели убедиться. Особенно пагубны такие обрезки для клёнов, ясеней и каштанов.

Нельзя допускать обрезку всех деревьев без разбора в ряд: при этом не учитывается возраст, породы и состояние объекта. Кроме того дерево после омолаживающей обрезки не живёт долго. Помнится, в 2000 году местные журналисты вместе с жителями воевали против такой обрезки кленов у дома 14-а по улице Полянка. Обещали омоложение. А через три года укатали бывший сквер в асфальт - деревья погибли.

Так что про омоложение - это лукавство. Такая же явная натяжка и обвинения нашего приезжего градоначальника в жестокости по отношению к городской зелени. Мол, страсть к причинению боли, желание сломать, выкорчевать - это признак загнанной внутрь психологической проблемы, болезненной инфантильности… Нет. Никаких психологических проблем. Ничего личного. Только бабки?

Кстати, Дмитрий Жариков отбивался и от подольчан в свою бытность замглавы города Подольска. Там на месте мемориальной аллеи ветеранов в сквере Победы планировалось развернуть некую стройку. Но тогда горожане отстояли деревья. Встали за них стеной и не позволили уничтожить.

Наверное, пора и серпуховичам требовательнее и принципиальнее защищать от корыстных «лесорубов» зелёные насаждения города.

Ломать – не строить

Впрочем, серпуховичи не молчат. Уродливая «стрижка» вызвала их активный протест. Об этом писали все неподконтрольные администрации города СМИ. И будто в ответ на обвинения в конце апреля в сквере имени Урицкого на Северной площади высадили около полусотни саженцев липы мелколистной. Прошумела официозная акция Лес Победы, да только потом опомнились, что сначала надо бы провести благоустройство территории. И большинство саженцев пришлось из почвы выдернуть и прикопать в сторонке. В общем, хотели как лучше, получилось, как всегда. Облажались, так сказать… Ломать-то – не строить.

Если подвести баланс и подсчитать, сколько деревьев изуродовано и не выживет, сколько спилено и выкорчевано, а сколько посажено – то счет не будет в нашу пользу.

Да, именно не в нашу. Потому что живые деревья города – это и наша жизнь. Менялись лозунги, вывески, архитектура, а наши липы и тополя росли и мужали вместе с нами… Теперь их уничтожают. За деньги. Небольшие, в общем-то, деньги. Память, история, родство стоят гораздо дороже. Но только чужим для города людям это не объяснишь.

12 июля 2017