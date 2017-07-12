В «яблочко» из седла

В Серпуховском районе состоится первый Чемпионат России по конной стрельбе из лука

Мы становимся свидетелями возрождения древнего вида боевого искусства - конной стрельбы из лука. И везунчиками будут те, кто 9 сентября к 10.00 приедет в Парк Дракино, в конно-спортивный клуб «Пегас». Это на его базе и начнётся первый чемпионат России по этому виду спорта.

Пока во всю идет подготовка. И есть ещё время уточнить разные детали у директора КСК «Пегас» Юлии Федоровой. От неё узнаём, что в Московской области ещё не проводились даже «домашние» состязания этого вида. В «Пегасе» они прошли уже трижды.

Стрельбу из лука продвигает фанатично ею увлеченный атаман Серпуховского станичного казачьего общества Сергей Одиноков. В мире насчитываются 89 спортсменов, достигших серьёзных высот в конной стрельбе из лука. В этом рейтинге Одиноков занимает высокую четвёртую позицию. Он имеет опыт участия в международных состязаниях, которые проводились в Польше, Венгрии. Одиноков же в мае нынешнего года стал инициатором создания Российской федерации конной стрельбы из лука, которую ему же и предложено было возглавить.

Много ли наездников собираются приехать в Серпуховский район? Фёдорова считает, что о конкретике пока рано говорить. Регистрация ещё не начиналась. Но счёт участников точно пойдёт на десятки. Ведь только «Пегас» выставит не менее 10 человек. Среди них будут и дети от 9 до 16 лет. Не достигшие нижней возрастной планки, по правилам, могут стрелять из лука только в пешем порядке.

Ожидается приезд иностранных спортсменов. Уже точно известно, что участвовать в чемпионате намерены немецкие наездники. Они уже начали тренировки на площадках «Пегаса».

Здесь, сначала на тренировках, а после и в ритме соревнования, можно будет увидеть, словно шагнувшие с экранов исторических фильмов кадры сражений наших предков. Драйв гарантирован. Причем, за него даже платить не придется. Вход на чемпионат - бесплатный.

12 июля 2017