Илья Дюков: «Я бы снёс «Корстон»

В неполные сорок он является членом Союза художников России, Московского Союза художников, международной организации охраны памятников культуры «IKOMOS» при ЮНЕСКО

Как относитесь к изменениям, которые происходят в Серпухове?

- В городе стало намного лучше. Не так давно ко мне в гости прижала сестра жены и сказала: «какой чистый город». Раньше я никогда не слышал таких отзывов, обычно Серпухов считали серым и разбитым. Есть какие-то процессы, которые давно упущены, но это началось намного раньше. Например, лично меня очень беспокоит стройка на улице Химиков. Если осматривать панораму города с площадки перед Высоцким монастырём, то вид сильно испорчен. Не знаю как с этим бороться, гипотетически, следует снести дом на улице Оборонной и ту же стройку на Химиков. А что касается благоустройства, то определенно Серпухов стал лучше. Видно что им занимаются, мостят, опиливают. Я не понимаю людей которые этим не довольны. Вспомните, сколько было обсуждений относительно кронирования деревьев, жители активно обсуждали эту тему в соцсетях. А на самом деле Серпухов избавили от сорного дерева - американского клёна. В городе появились новые парки, куда можно выйти с ребёнком. Сквер со львами, меня удивил, я его даже сфотографировал и показал жене. Там просто кишит детьми и их родителями. Или площадь перед администрацией. В своё время я предлагал проект по Владимиру Храброму, куда входило её благоустройство. По моему замыслу, там тоже должен быть фонтан, но другой формы. Площадь с делали иначе, но хорошо.

Чего не хватает в городе?

- Я всегда был сторонником того, чтобы снижать этажность. Казалось бы, очередной дом возле Комсомольского парка, но то, что он многоэтажный, портит образ города. Лучшее, что было сделано в 20 веке при советской власти - улица Советская. С точки зрения градостроительства она образцовая. Отношение ширины улицы к высоте домов, соотношение газона, проезжей части и пешеходной зоны - идеально. Остальные улицы, это не средне, это плохо. Привести в порядок ту же Ворошилова будет сложно. Она эклектична, состоит из не гармонирующих между собой построек. Мой девиз: «Дух творит себе форму», взгляните на образ города и вы увидите лицо эпохи. Вспомните, как наши предки выражали себя: это храмы, малоэтажное строительство, органичное с природой. А потом всё было испорчено, возникли ужасные многоэтажки, как бы их не облицовывали - они уродливы.

А что скажете о торговых центрах?

- «Корстон» бы снёс, всегда об этом говорю. Людей бы оттуда вывел и «шарахнул». Нет, я не против торгового центра. Когда - то мой отец предлагал свой проект на это место. Высота по проекту - как нижняя часть нынешнего ТРК, но его не приняли. А этот «елдан» над городом совершенно не нужная вещь. Поэтому связать историческую и новую часть города практически невозможно. Пытаются сохранить старый город, который сейчас в плачевном состоянии, так как он привлекателен с туристической точки зрения. По правде, мне на туристов наплевать, для меня важнее, где будет жить мой сын и мои потомки. Даже самые запущенные исторические дома намного лучше современных построек.

12 июля 2017